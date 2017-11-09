轉動騎蹟 正妹直播主助身障童圓單車環島夢

2017年11月09日 19:24 中時 謝瓊雲

大葉大學人資公關系大三生邱月貞，利用暑假協助拍攝紀錄短片，協助慈善團體為身障兒童募款，她呼籲大家踴躍上網投票幫身障兒圓夢。（謝瓊雲攝）

大葉大學人資公關系大三生邱月貞，從高三起就半工半讀，不靠家中給生活費；現在課餘時間擔任「94愛新鮮直播拍賣」的正妹直播主播。（謝瓊雲翻攝）

邱月貞利用暑假參與「一騎出走10在厲害－轉動生命騎蹟」計畫，協助身心障礙兒童學騎腳踏車。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學人資公關系大三生邱月貞，在打工兼職擔任直播拍賣主播之餘，還利用暑假前往桃園參與「寶貝騎蹟」公益紀錄短片拍攝，希望號召社會各界幫助身心障礙兒童學習騎腳踏車。

家住三峽的邱月貞，大一時就曾獲選學校的親善大使，個性獨立的她從高三起就半工半讀，賺取學費、生活費，不再當靠爸、靠媽族；現在則是「94愛新鮮直播拍賣」的兼職網路主播，課餘時在員林市錄影賣生鮮、美食，也會參與學校行銷專案活動。

邱月貞說，擔任網拍主播，公司原本就有公益拍，將單項拍賣所得捐作公益，也曾參與企畫家扶萬聖節公益活動，在老師王正慧鼓勵下，發揮所學，參與桃園市關懷弱勢慈善協會計畫，協助拍攝宣傳短片與募款活動。

她利用暑假向公司請假到桃園拍片，首次接觸許多身障兒童，打破過去的刻板印象，才發現他們也能自己騎腳踏車，只是需要更多時間與機會，克服先天的限制，感動之餘益發自覺求學和工作之路應更努力。

她說，身障小朋友透過騎車出遊，看見不同於家門口風景的世界，「一騎出走10在厲害－轉動生命騎蹟」計畫，正參加台新銀行公益基金會票選，網址 https://ppt.cc/fzTG9x，呼籲大家踴躍上網投票支持，幫孩子們一圓單車環島夢。

(中時)