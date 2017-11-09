公益採筍團出團！ 割筍助三芝筍農、新住民

2017年11月09日 19:25 中時 陳心瑜

真理大學的資訊人文系、三芝新生活促進會共同組成公益採筍團，10月起至11月下田協助茭白筍農採收茭白筍，一方面鼓勵年紀大的筍農別讓農田荒廢，也讓參與民眾體驗三芝人文風情。（陳心瑜翻攝）

真理大學的人文與資訊學系、三芝新生活促進會共同組成公益採筍團，10月起至11月下田協助茭白筍農採收茭白筍，一方面鼓勵年事已高的筍農繼續耕種，另方面讓民眾體驗三芝人文風情，而民眾繳交的報名費，更有一半用於免費課輔、新住民婦女就業、銀髮照護的工作。

帶領志工團的真理大學人文與資訊學系副教授李沿儒說，公益採筍團和當地約三位老農民合作，說服農民，茭白筍田一半自己耕種販賣、另一半留給民眾下田體驗割筍，收成完還能在田邊現烤鮮甜茭白筍，讓遊客留下美好回憶。

李沿儒說，今年是公益採筍團第三年出團，幾乎場場爆滿，且特別和種植赤殼種、俗稱「慢種仔」品種的農民合作，就是要讓遊客體會到三芝茭白筍的精華。

李沿儒說，當地農民多年事已高，也擔心收成時缺少人手，公益採筍團除了讓民眾體驗農家樂趣、行銷三芝茭白筍品牌，更能鼓勵農民繼續耕種、保證茭白筍銷路。

李沿儒表示，人文資訊系成立志工團已經十年，一開始和三芝農會一同構思行銷，利用資訊專長，為農民建立三芝茭白筍品牌，迄今出團超過250次，持續且深耕地方，近來更擴大社會關懷範圍至當地弱勢學童、新住民。

(中時)