日內瓦鐘表大賞 蕭邦是大贏家

蕭邦L.U.C Full Strike三問表拿下日內瓦鐘表大賞最大獎「金指針獎」。（Chopard提供）

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陶福媛
蕭邦的蓮花鑽表的花瓣可以打開，拿下日內瓦鐘表大賞最佳珠寶表。（Chopard提供）
寶格麗OCTO FINISSIMO TOURBILLON SKELETON超薄鏤空陀飛輪腕表，勇奪最佳陀飛輪表，約408萬元。（BVLGARI提供）
寶格麗OCTO超薄自動上鍊機芯腕表，奪下最佳男表，44萬1
900元。（BVLGARI提供）
梵克雅寶的Lady Arpels Papillon Automate腕表拿下最佳複雜女用腕表獎。（Van Cleef ＆ Arpels提供）
浪琴的Avigation BigEye腕表拿下最佳復刻表獎，8萬6

有鐘表界奧斯卡之稱的日內瓦鐘表大賞（GRAND PRIX DHORLOGERIEDE GENEVE，簡稱GPHG）八日公布得獎名單，蕭邦（CHOPARD）以L.U.C Full Strike三問表拿下最大獎「金指針獎」，並以蓮花鑽表（Lotus Blanc Watch）奪下最佳珠寶表，是本屆的最大贏家。

蕭邦集團近兩年表現不俗，去年該集團旗下的FerdinandBerthoud 以船鐘為設計靈感的Chronometre Ferdinand Berthoud FB1陀飛輪表，拿下最大獎「金指計獎」，如今蕭邦又再度連莊奪獎，表現令人激賞。

另一個大贏家則是寶格麗（BVLGARI），分別以OCTO超薄自動上鍊機芯腕表與OCTO FINISSIMO TOURBILLON SKELETON超薄鏤空陀飛輪腕表，拿下本屆最佳男表與最佳陀飛輪兩大獎項。香奈兒則以Premiere鏤空山茶花腕表拿下最佳女表，而梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則以Lady Arpels Papillon Automate腕表奪下最佳複雜女用腕表獎。

日內瓦鐘表大賞其他獲獎的品牌還包括帝舵表（Tudor）以BlackBay Chrono拿下小指針獎；浪琴 (Longines）的Avigation BigEye則拿下最佳復刻表；江詩丹頓（Vacheron Constantin）則以LesCabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 拿下最佳機械創新腕表獎; 雅典表（Ulysse Nardin）則以Marine　Regatta表拿下最佳運動表獎。

(中時)

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