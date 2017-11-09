賴清德籲全國支持勞基法修法 網：背刺勞工還敢討支持

2017年11月09日 19:20 中時電子報 王家禕

行政院院會今（9）日通過勞基法修正案，行政院長賴清德會後表示，請全體國人給予行政院支持，讓修法順利；但網友們並不領情，質疑這次修法說是要讓勞工可以加班增加收入，但卻沒想過勞工為何要靠加班才能撐起一個家。

行政院院會今天通過勞基法修正草案，會後行政院長賴清德表示，去年勞基法修法產生一例一休制度，綁住勞資彈性。賴清德說，在基層看到許多勞工因為一例一休的限制，喪失加班機會；收入減少後，為了維持家計，不得不兼一份、或者兩份臨時工，「更辛苦、更累、更忙」。

賴清德說，「政府面對這些問題，真可以視而不見、充耳不聞嗎？」所以決定著手一例一休的修法程序。最終修法決定兩個重點，分別是「四個不變」和「四個彈性」，符合蔡英文總統要求的：「保障勞工權益、給予資方彈性」。

賴清德呼籲勞資雙方不要站在極端，更理性客觀看待修法內容，放下對立，也請全體國人給予行政院支持，讓修法順利推動。

這一席話不但未引起共鳴，反而激怒網友怒嗆：「收入由加班而來，根本不是進步，是壓榨勞力」、「薪水過低才想加班多拿錢，卻被拿來當剝削的理由」、「背刺勞工還敢討支持」、「怕你太累只好讓你多上班嘍」。

有網友質疑，「如果有合理上班、合理休假、合理加班費，誰想要一直加班」？而且，正是因為薪水太低，才需要靠加班補貼，結果卻要勞工狂加班，根本本末倒置、倒果為因，「不想辦法從源頭解決，還幫慣老闆的低薪解套」。更何況，修法所說的連續工作12天絕非常態，以及排班彈性，「根本是在幫老闆開後門」、「資方可以名正言順地規避加班費，讓員工上更多班」。

(中時電子報)