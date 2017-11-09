2017年11月09日 19:20 中時 鐘武達

彰化溪湖不銠鍋餐廳氣爆，消防人員深入火場搶救。（鐘武達翻攝）

溪湖不銠鍋氣爆，餐廳內使用的瓦斯爐具疑似是禍首。（鐘武達翻攝）

溪湖不銠鍋餐廳氣爆的第1現場，被炸得像廢墟。（鐘武達翻攝）

彰化知名火鍋店驚傳氣爆 7人受傷送醫

(20:13 更新內文)彰化縣溪湖鎮西環路不銠鍋餐廳，9日晚上因為員工換裝瓦斯桶不慎引發氣爆並起火，10多名客人死命奔逃，但還是造成4男3女7人遭2至3度燒灼傷，分別送彰化基督教、溪湖道周醫院與彰化醫院，傷者意識清醒，生命跡象穩定，仍在觀察。

彰化縣消防局第3大隊長施順仁指出，意外發生在晚上6點6分，位在溪湖鎮西環路與福德路口的「不銠鍋」溪湖店，當時約有10多名顧客在用餐，當時疑因16歲楊姓工讀生幫忙客人換裝瓦斯不當引發氣爆。

消防局獲報出動6個消防分隊各式消防車輛11輛，4輛救護車，警義消人員31人趕到灌救，火勢在6點34分撲滅，現場共有7名傷者分別遭到濃煙嗆傷或遭火燒傷。

消防局表示，受傷的7人為4男3女，包括1名3歲女童。7名傷者，4人送彰化基督教醫院，2人送溪湖道周醫院、1人送衛福部彰化醫院。彰基的4名傷者，除了闖禍的16歲員工，另3人為楊姓夫妻與3歲女兒1家3口，分別為20%至30%的2至3度燒傷。目前7人意識都清醒，暫無生命危險。

消防人員撲滅火勢，發現餐廳使用的是桶裝瓦斯爐具，餐廳內有部分餐桌有嚴重燒灼的情況，而且波及到天花板，疑似的起火點，被炸得像廢墟。

「快閃！」施順仁表示，事後調閱店內的監視器畫面發現，案發時不銠鍋餐餐內約有10名客人在用餐，其中1桌瓦斯用盡，員工上前幫忙換裝，不料，該名員工疑似不會操作導致瓦斯外洩，當時就有顧客聞到濃濃氣味，嚇得躲開。

說時遲那時快，外洩的瓦斯已經接觸到一旁餐桌的火源，瞬間砰的巨響，接著冒出一團大火球，頓時所有客人都被嚇得趕緊狂奔，而隔壁桌的1對楊姓夫妻，還死命地趕緊抱起3歲女兒想要逃，不過，由於氣爆威力大，且火勢來得快，才會釀成7人受傷的不幸。

(中時)