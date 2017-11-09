台中觀光夜市美食PK 大甲蔣公路夜市奪冠

2017年11月09日 19:25 中時 陳世宗

台中市政府經發局為推廣台中夜市美食，特舉辦「四大觀光夜市2017美食PK票選」活動！由逢甲、中華、忠孝及蔣公路等4處夜市推出美食代表，總計24攤積極動員投票；由大甲區蔣公路觀光夜市脫穎而出，以「廟口蚵仔煎」與「正兄弟當歸鴨肉麵線」分別榮獲「創意組」與「傳統組」第一名。

經發局長呂曜志說，台中夜市美食國內外馳名，每位台中人都有一套「夜市美食口袋名單」。市府特邀請台中逢甲、中華路、忠孝路及大甲蔣公路等四大觀光夜市，由各夜市推出「傳統組」和「創意組」美食各3攤代表，總計24攤，自10月11日至31日開放i-Voting投票。

經過三週票選，活動共獲得1萬2397票，大甲蔣公路夜市的「廟口蚵仔煎」以2689票獲得創新組第一名；「正兄弟當歸鴨肉麵線」以1660票獲得傳統組第一名。

大甲蔣公路觀光夜市總幹事何永能說，為在這次夜市美食PK賽中爭取攤販亮點，整個攤集區會員幾乎總動員在FB積極催票，各攤也在門市攤位、臉書、LINE號召消費者上網投票，看到這個票選結果大家都感到很高興，也藉此更擴大宣傳在地夜市美食。

經發局指出，創意組第一名的「廟口蚵仔煎」是大甲區知名老店，店家推出的蚵仔煎」不同於其他攤位，是以王功新鮮的蚵仔加上新鮮蔬菜煎出的蚵仔煎，有豐富的蚵仔湯汁鎖在底層，讓顧客品嚐後充滿幸福的滋味。

傳統組第一名「正兄弟當歸鴨肉麵線」鴨肉則嫩而香甜，湯頭清而不油，店家堅持每天換藥頭，熬製新湯底採用新鮮食材，肉質彈性、麵線好吃且不黏牙，料多又實在，配上獨特配方醬汁，色香味更是俱全。盼藉此票選活動，吸引更多饕客前往各夜市品嚐在地美食。

(中時)