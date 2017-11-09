中信兄弟再發聲明 從未指控球員打假球

2017年11月09日 19:21 中時電子報 周鎮宇

針對近期中信兄弟相關媒體報導，中信兄弟球團再度鄭重聲明，中信兄弟球團從未指稱任一球員涉及「打假球」或「放水」等不法情事，所有戰力調整，皆以球隊重建為考量。

中信兄弟過去三年的主力陣容帶給球隊奪冠機會，對球隊貢獻良多，然而主力老化及受傷恢復時間較長，無法穩定提供球隊戰力需求，團隊戰績不如預期。中信兄弟球團期待由史耐德總教練帶領，潛力新秀為骨幹，具兄弟精神之老將為輔助，重新打造中信兄弟團隊。

故中信兄弟日前宣布，球團考慮球隊長期發展，並進行球隊重整，與陳鴻文、林克謙、林煜清、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、羅國華等七人，於今年合約屆滿後，將不予續約。中信兄弟球團從未指球員涉及任何不法情事，所有戰力調整，皆以球隊重建為考量。就合約而言，針對合約屆滿後，續約與否，締約雙方皆擁有自主權。

而近日外界許多傳聞與猜測，皆由眾家媒體或特定媒體所撰述，有些已嚴重損害球團與球員權益，各界若欲釐清事實，應向散布訊息之媒體查證。如「五虎將」、「十兄弟」等相關代名詞，也都是媒體及網友自行命名而來。針對眾多傳言，中信兄弟早已發表聲明，劉志威領隊也於屏東中國信託公益園區召開過記者會說明。

中信兄弟球團母企業中國信託長期贊助台灣棒運，中國信託慈善基金會的「愛接棒計畫」與專業社福團體合作推動「偏鄉兒童關懷服務方案」，協助偏鄉小學社團資源募集與連結，讓孩子有更多學習技能的機會。中國信託期待讓偏鄉孩子透過棒球，未來能擊出人生的紅不讓。自基層中信盃全國棒球錦標賽、中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，至中華職棒台灣大賽。中國信託始終秉持著一樣的信念，以團隊優先，創造好的紀律與文化，提供小選手們一個健康的棒運環境，保護職棒長期發展，以維護小選手的夢想。

中信兄弟球團一切所為，及將來任何決策，都是為了讓台灣棒球環境變得更好。最後，希望所有爭議就此打住，中信兄弟往後會秉持著一樣的理念，與台灣棒球一起進步！一起向前！

(中時電子報)