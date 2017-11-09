景氣差衝擊捐款 人安改喊1天省1杯飲料助寒士

2017年11月09日 19:23 中時 蔡依珍

人安基金會年度大事寒士尾牙在桃園邁入第16年，但景氣差嚴重衝擊捐款，蓮華寺董事長康全發和Lamigirls9日拋磚引玉，呼籲民眾響應。（蔡依珍攝）

人安基金會年度大事寒士尾牙在桃園邁入第16年，但景氣差嚴重衝擊捐款，蓮華寺董事長康全發（左三）和Lamigirls9日拋磚引玉，呼籲民眾響應。（蔡依珍攝）

人安基金會年度大事「寒士尾牙」在桃園邁入第16年，但景氣差嚴重衝擊捐款，讓善心人士也「量力而為」，雖然捐款人數平均都有10％成長，但金額卻腰斬，9日在蓮華寺和Lamigirls號召下，呼籲民眾1天省1杯飲料錢，幫助弱勢溫暖過節。

人安基金會桃園平安站長張子文說，萬事皆漲薪水不漲的社會氛圍，讓募款更加困難，過去活動開跑前都有「老顧客」主動致電要認捐，今年卻一通都沒有，苗栗日前甚至在活動造勢完後捐款掛零，讓他們募款口號也從過去1桌1萬元，改成高喊1天省1杯飲料，幫助寒士。

張子文說，寒士愛心尾牙預計明年2月4日全台同步舉行，桃園將在蓮華寺席開200桌，邀請2000位街友、獨居長者、清寒或單親媽媽等「寒士」飽餐一頓，每人並發放500元紅包，感受過節氣氛，希望善心人士響應。

桃園蓮華寺總幹事江衍灝說，平時就常寒冬送暖、救濟弱勢，蓮華寺場地雀屏中選成尾牙場地，覺得與有榮焉，不但大方提供，董事長康全發也當場宣布要捐出200個500元紅包讓寒士們好過年，議員邱素芬也熱情響應，認捐一桌5000元的宴席，希望拋磚引玉，號召大家共襄盛舉。

Lamigirls的小咪和詩妮也大聲疾呼，笑說自己很愛喝飲料，一天省下1杯飲料錢，10天就可以省下500元，幫助寒士朋友吃尾牙，或是和3、5位親朋好友一起發揮愛心，每人100至200元，就能合資湊成500元紅包。

(中時)