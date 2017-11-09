桃就服處讓求職年輕化 青年首度逾中高齡

2017年11月09日 19:24 中時 蔡依珍

桃園就業服務處今年3月推出「青年大滿貫」就業輔導計畫，成功吸引青年到公立就服機構求職，不但服務人次超越歷年、達近5萬人次，更首度超過中高齡人口，就服處因應求職求才年輕化，和人力銀行合作推出線上「職能測評網站」，協助探索個人職能、更認識自己。

就業服務處長劉玉儀說，市府今年3月將「青年安薪就業讚」擴大為「青年大滿貫」，新創「學習讚」跟「證照讚」2大服務，截至10月，已補助236位青年到大專院校進修學分、補助303位青年成功考取甲級或乙級證照，原有的青年安薪就業讚，更從去年服務的316人次躍升為2418人次，足足多了7倍多。

劉玉儀說，過去青年都到人力銀行找工作，新政策成功吸引到15至29歲青年，截至10月已有超過4.8萬人次的青年來求職，不但超過去年全年的2萬人次，也超過今年同期的2.2萬中高齡求職者，顛覆過去公立就服機構服務族群以中高齡、特定對象為主既定印象。

因應求職年輕化，也持續強化「桃園有頭鹿」求職網頁，即起至12月15日止，與人力銀行合作推出免費線上「職能測評網站」，發掘個人潛在特質，預測在複雜的工作情境及擔當重任時的行為表現，明年起更將結合職涯諮商服務，預約成功就能和職涯諮商師諮詢1至2小時，修改履歷、模擬面試等，提升競爭力。

(中時)