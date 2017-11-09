2017年11月09日 20:24 中時 盧金足

李芷寧說，「這項傳統技法的迷人之處在於人刀合一」。（盧金足攝）

李芷寧創作的戒指，不同的紋路都考驗工法。（盧金足攝）

令人驚艷的「日本藝妓」雕金作品，左為版畫。（盧金足攝）

雕刻刀需自行設計製作，也是學習雕金的基本功課。（盧金足攝）

「金」功夫！李芷寧重現義大利金屬雕刻工法（盧金足攝）

為了一圓熱愛金工雕刻夢想，27歲台灣女孩李芷寧遠赴英國及義大利學習雕金技術，近2年在義大利佛羅倫斯-文藝復興發源地，向義大利貴珠寶金雕國寶 Giuseppe Casale 與 Filippo Vinattieri學習雕金，和機器量產不一樣的是，每個作品都是獨一無二的創作，考驗工法的蕾絲花紋戒指、線條流暢的手環，令人驚艷的日本藝妓，她說，「這項傳統技法的迷人之處在於人刀合一」，浪漫又堅毅的雕金，是一條創意十足的藝術之路。

細如絲線的金工紋路，如果長時間雕刻，連年輕人視力也吃不消，李芷寧說，創作時需頭戴3倍大放大鏡，而且工作燈反射到金屬媒材，專注目視大約7、8個小時，就是工作極限，沈迷其中的就是金工創作的感動，從飾品到畫作，全都可以在方寸之間的純銀或黃銅雕出各式作品。

手工的金雕，與氣動雕刻刀相比，手工必須由人控制力道，氣動的助力增加便捷性，但李芷寧表示，用身體雕刻是人刀合一，靠的是刀子與持刀者的共同默契，而且依不同創作者的手勢，雕刻刀自行設計製作，為自己量身打造雕刻刀，也是基本功課。

李芷寧說，使用最傳統的雕刻刀，在全手工的情況下，於貴金屬表面進行雕刻，平滑的金屬表面利用不同刀具與技巧，呈現出各式各樣的圖騰，她將陰刻作品請比利時專業版畫工法，採法國墨結合碳粉，版畫呈現立體視覺，因為是限量版畫，已獲很多伯樂收藏。

金屬雕刻為歐洲珠寶珍貴的古老技法，她指出，這種雕金技術是文藝復興時期金匠們廣為使用的，後來幾近失傳，投入之後發現金工的深奧之美，從絹絲條紋到布織紋、捲草紋等多元精彩線條，柔如絲的造型卻在硬高高的金屬媒材展現，軟硬衝擊卻無違和感。

「當身體帶動著每一寸肌肉直到手掌時，刀鋒藉著手掌肌肉的推動，在金屬上鏟起一刀刀的美麗花紋！」李芷寧還挑戰畫家林布蘭及梵谷的人像，雕金時需熟悉每一把不同雕刻刀的個性，不管是握刀角度、雕刻姿勢、推刀時賦予的力道，每一樣都需要相互配合，才能做到精細精準、線條流暢的義式花紋。

最近她返台開「李芷寧義式手工雕金個展」，展現這兩年於佛羅倫斯的研究成果，展場在台中市西區中興一巷11號二樓C.L Studio，展期到11月26日，這處位在草悟道的范特喜文創聚落，吸引很多民眾來尋寶，其中作品「藝妓」主題，和服花朵和袖子紋路栩栩如生，製成版畫後有人想請她多增量印製，但她認為手工就是無法重複，唯一才珍貴。

李芷寧憶及多年前在台南讀大學時，為了每周日到台學習金工，一早5點多搭早班客運4個小時到台北，晚上10點又搭4個小時客運回台南，長達4年時間不喊苦，只為學到「金」工夫，這幾年遠度重洋到歐洲習藝，手工雕金有溫度的作品，不只充滿生命力，也爆發年輕人打拚的熱情，讓親炙作品的知音，以實際行動力挺初試啼聲的藝術家。

(中時)