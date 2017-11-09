木瓜溪整治 劉櫂豪：明年汛期前完成

立委劉櫂豪（左二）針對木瓜溪整治問題，邀集相關單位會勘。（黃力勉攝）

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立委劉櫂豪（中）針對木瓜溪整治問題，向地方民眾說明。（黃力勉攝）

10月中旬的豪大雨造成卑南鄉溫泉村災情不斷，其中鎮樂的木瓜溪上游還有出現土石流，立委劉櫂豪9日邀請水保局、鄉公所等到現場會勘時強調，總共爭取1,290萬元緊急治理經費，希望能在明年汛期前完成整治，讓居民免於恐慌。

住在山區、75歲的張英治表示住在當地已經50年，沒有看過這麼嚴重的災情，山區宣洩而下的土石流淹沒他的住家，所幸是白天所以來得及逃出，但現在只要降下大雨，他之能先離開住家避難。

9日劉櫂豪邀請水保局台東分局、卑南鄉公所、代表會、議員張卓然等，到木瓜溪中游的鎮樂橋現勘。

劉櫂豪表示，木瓜溪上游因為強降雨，造成約3.75公頃的崩塌，箱涵阻塞導致民宅遭土石流淹沒，鎮樂橋、下游的千歲橋遭砂石淤積阻塞，所幸怪手即時疏通未造成更大的災害，之後有強降雨時，怪手都要在當地隨時待命。

水保局台東分局指出，土石流是因為排水溝寬度不夠，因此將會編列經費把原本1米寬的排水溝擴建為4米，木瓜溪中上游要加強防止土砂災害，需固床、加強邊坡整治，加強復建工程，下游加強疏濬，加寬河道以利通洪，避免豪雨再成災。

木瓜溪將編列490萬元辦理緊急搶修，800萬元辦理清疏，總經費達1,290萬元。

(中時)

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