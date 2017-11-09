宋少卿擔任終身義工 支持人安「寒士吃飽30」

2017年11月09日 19:53 中時 洪安怡

為籌備「第28屆寒士吃飽30」愛心尾牙，人安基金會特於今（9）日上午邀請藝人宋少卿擔任愛心大使，帶領師妹藝人梁榕共同參與活動。宋少卿今日扮演說書人，分享寒士吃飽30尾牙的源起，敲響象徵尾牙募款開跑的愛心鑼，呼籲大眾共襄善舉，助寒士好過年。

人安基金會指出，宋少卿日前曾到平安站內與寒士互動，有感無家可歸的寒士無法在過年有頓團圓熱食，應邀擔任愛心大使，身穿長袍馬褂扮演說書人，一起娓娓道來寒士尾牙的源起；現場並有人安基金會北部地區五站站長代表不同身分的寒士，介紹各地寒士的特性，與宋少卿和梁榕一起進行敲鑼儀式，宣布尾牙募款正式開始。

宋少卿說，常聽到一句話說「救急不救窮」，但社會上的確有弱勢真的就是窮，缺乏一個機會，他們其實願意脫離貧窮，希望有機會貢獻自己的力量，但因工作受傷無法繼續上班，加上家庭因素等，淪為街友，自己自願擔任人安基金會終身義工，希望可盡一己之力，讓大家認識人安基金會及寒士，幫助弱勢。

每年農曆年前，人安．創世．華山策略聯盟於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，將邁入第28年，於明年2月4日全台16處同時辦理，預計邀請露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、獨居長輩及待拉單媽等弱勢家庭參與，共計3690桌，近4萬人，讓寒士們在過年前夕，吃一頓溫飽、領一份應急紅包，感受滿滿的溫暖與關懷。

(中時)