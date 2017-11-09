塵爆家屬申請國賠 新北：向交通部申請是正確的

2017年11月09日 19:36 中時 葉書宏

立委段宜康今（9日）陪同八仙塵爆受害者家屬舉行記者會，將向交通部觀光局、新北市政府提出國賠申請，對此，新北市政府表示，交通部觀光局為八仙塵爆主管機關，向交通部申請國賠方向正確，但向新北市政府作為請求對象，顯然有誤解。

新北市政府表示，為預防業者脫產，已全力協助家屬辦理假扣押，亦主動協請財團法人消基會、法扶基金會協助當事人及家屬，對本案應負責之業者及負責人提出民、刑事訴訟，合計協助人數達435人次，求償金額約125億餘元。

新北市政府表示，對於涉及八仙塵爆案有關的被告及相關當事人，市府立場始終一致，堅持必須負起所有該負的責任，也會和所有被害人站在一起，繼續爭取應得的權利，以及所有的損害賠償。

2015年6月27日，一場八仙塵爆造成499人傷亡，新北市政府同感震驚與哀慟，除於第一時間展開緊急救援外，協調國內各大醫院啟動重大傷病緊急醫療，事後新北市政府成立「627專管中心」，以「一人一案、長期陪伴」為原則，2年多來和陽光基金會持續關懷陪伴傷友復健重建，並協助復學、就業等。

在協助傷友方面，市長朱立倫呼籲社會各界捐款，共獲得社會愛心捐款總額為18億5323萬8055元，包含衛福部轉交募款4406萬1467元、一般捐款16億4307萬2384元、指定用途捐款1405萬6000元、利息176萬6854元、特殊款1億5028萬1350元。

市府成立善款管理委員會，由副市長侯友宜擔任召集人，委員包含家屬代表、醫療專家、捐款單位代表，以及市府相關局處首長，2年多來共開過11次委員會議，共分三階段發放善款，總計發放17億143萬3202元，這其中包含關懷慰問金、生活照顧費、陪伴照顧費、非健保給付醫療費用，並依照傷者傷情分5度10級給予醫療補助，其中15位往生者均各已發放家屬1000萬元。

截至今年10月20日止，捐款剩下1億4948萬6025元，這些將做為未來家屬生活上如有特殊困難或緊急需求之用。另外已有220傷友取得身障證明，將納入身障福利系統內關懷服務，市府及627專管中心仍會持續陪伴八仙塵爆傷友，直到後期康復為止。

(中時)