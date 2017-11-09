濁水溪揚塵問題惡化 雲林縣府：將提報前瞻計畫

濁水溪揚塵最嚴重時，不只西螺大橋「騰雲駕霧」，莿桐鄉台一線也很朦朧。（周麗蘭攝）

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雲林縣設籍濁水溪沿岸鄉鎮的縣議員聯合質詢揚塵困擾。（周麗蘭攝）

濁水溪揚塵問題惡化，國民黨團、誠信聯盟議員聯合質詢，要求雲林縣長李進勇要有心有魄力解決，該抗爭要抗爭，最好分段截流，至少要種防風林，不要再消化預算只灑灑水或監控，縣府承諾將提報前瞻計畫，加快並擴大整治面積。

設籍在濁水溪沿岸的縣議員鍾明馨、黃文祥、林深、林建鴻、李明哲議員9日聯合質詢，雲林縣吃飯拌沙的鄉鎮越來越多，從出海口的麥寮鄉一直到林內鄉身受其害。

鍾明馨說，朋友告訴他台一線莿桐鄉段最近很有氣氛，一眼望去夜色朦朧，但懸浮的不是霧是揚塵，歷任縣長都說要解決，真正做的沒有幾個，縣府應該為揚塵問題成立專案，爭取前瞻計畫補助改善，讓縣民知道縣府有決心要解決，分段截流是最治本的。

黃文祥質詢，東北季風來的時候帶來霾害說是「阿共的陰謀」，濁水溪揚塵放著不管，雲林縣的居住正義在哪裡？中央對雲林縣民呼吸的痛苦根本無感。

林深則表示，濁水溪出海口政府嚴格取締漁民濫墾成為魚塭，但濫墾之處因為有水覆蓋，反而沒有風飛沙，政府順其自然的高灘地反而飛沙走石，需要整治。 我呼籲縣府種防風林，台塑六輕廠區就是成功案例，樹種起來以後少了50%的沙， 前瞻計畫是很好的機會。

林建鴻質詢李進勇想解決問題，但態度不夠硬，該抗爭要抗爭，不要期望治理平台會發生作用，濁水溪揚塵無法段時間內有成果，至少裸露地要疏濬，可能東北季風颳起的面積。

水利處長許宏博表示，今年揚塵嚴重是因為治理的範圍不夠、速率不夠快，已經約了水利署長研議濁水溪揚塵治理要加速 以及擴大範圍。濁水溪本來就是央管河川，有中央的公務預算，因此縣府未在第一時間納入前瞻計畫。

許宏博說，縣民希望近期能夠解決，將建議水利署做相關的計畫，由縣府提報前瞻計畫。

(中時)

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