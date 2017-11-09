未來核能：夸克融合比常規核融合能量高8倍

核能物理的新發現，夸克融合的能量是核融合8倍。(圖/大眾機械)

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中時電子報

核能是人類已知最強大的能量，核能又分成兩種：核分裂與核融合，目前我們應用的核能是核分裂，也許在未來幾十年後，我們可以從核融合中獲得所需的能量。但是以上的說法可能需要修正了，科學家發現「夸克融合」，而且能量比核融合能量還要高上8倍。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，這項發現是以色列特拉維夫大學和芝加哥大學的共同研究，並且在自然雜誌上發表。所謂夸克(quark)，是一種目前已知最微小的基本粒子之一，可以稱為次亞原子粒子，目前夸克已知有六種，上（u）、下（d）、奇（s）、魅（c）、底（b）及頂（t），而質子和中子是由兩個上、下夸克的不同組合組成的。

科學家是利用大強子對撞機(Large Hadron Collider,LHC)來研究夸克，質子和中子在此會被被砸碎，足以將它們分裂成夸克。研究人員就在這電光石火之間進行研究和分析。很早以前，科學家就推測：既然高強能量可以把質子和中子在砸碎夸克，那反過來，是否可以將夸克再次結合在一起？假如將質子和中子碰撞的輕夸克與較重的夸克相結合，能否產生了夸克融合效果，並且釋放出令人難以置信的能量。

根據研究人員的計算，夸克融合的能量是氫原子核融合能量的八倍，這意味更著它可能是下下一代的能量來源-假如我們知道如何去做的話。不過需要克服的挑戰還很多，目前這還是黑板上的一些數學原原理，還需要實際實驗來觀測，研究人員說，大型強子對撞機現在能夠測試夸克融合，但是在實驗之前，還需要先期期行各種可能的相關預測，並且建理全面的理論模型。

即使在對撞器中成功的實驗驗山夸克融合，還需要有效可靠地製造更重的夸克，最好能夠穩定長存，才有機會成為未來的能源。

(中時電子報)

文章來源：Scientists Hypothesize 'Quark Fusion' Could Outperform Nuclear Fusion

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