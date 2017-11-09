前英國國會酒吧女侍爆料 遭30名議員約砲

2017年11月09日 20:20 中時 施施

英國接連爆出國會議員性騷擾醜聞，首相梅伊及多個政黨領袖日前也緊急召開會議，訂立新的議員行為守則。不過，一名曾在國會酒吧擔任服務生的女子向媒體爆料，稱她任職期間經常被下議院的男議員性騷擾，更有多達30名議員明目張膽向她「約砲」。

英國媒體8日報導，現年25歲的女子貝利（Alice Bailey）6年前進入國會的「運動及社交酒吧」工作，直至2015年離職。她受訪時表示，在自己任職的4年間，有多達30名各黨派議員向她求歡，他們幾乎全都已婚，而且年齡至少是她的2倍大。貝利形容，這些議員的行為就像「討厭的性變態老人」。

貝利表示，她上班首日在酒吧輪班還不到2小時，就有一名蘇格蘭民族黨的議員邀請她到其酒店房間，被她當場拒絕。貝利隨後向上司提起這件事，還未說出該議員姓名，上司就已經猜到是誰，還說：「那人三不五時就會這樣，別理他」。另名資深工黨議員在酒吧喝了不少酒後，要求貝利跟他一起回家繼續喝。貝利說：「他的年紀都可以當我的祖父了，我有男朋友所以向他說不。」

結果該名工黨議員仍不死心，午夜時尾隨下班的貝利回家，並在巴士上摸她大腿，被她當場喝止。貝利翌日詢問上司應否報警時，上司告知她報警沒用，因為沒人會相信她。貝利又指某晚見到一名來自威爾斯的議員，喝酒喝到酩酊大醉後在國會走廊擁吻一名女子。一周後，該議員告訴貝利，說他的妻子威脅離開他，貝利叫他不要再與其他女人鬼混。豈料數周後，該議員散播謠言，指貝利曾與他上床。

貝利表示，還有些議員會做出充滿性暗示的舉動，包括在她耳邊說出下榻的飯店房間號碼，甚至把房卡放在吧枱上。她指這些行為不檢的議員，大部分來自北部或蘇格蘭選區，由於他們在倫敦開會時遠離家人，行為也跟著大膽放肆起來。貝利說：「我只是一個年輕的女服務生，但他們都自以為是非常重要的人」。

(中時)