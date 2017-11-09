新北都計自治條例三讀 最快明年6月上路

2017年11月09日 20:26 中時 譚宇哲

「新北市都市計畫法施行自治條例」9日三讀通過，全案共5章、62條條文將由內政部送往行政院備案後公布實施，最快明年6月上路，其中三讀條文刪除都市計畫地區容積獎勵上限，以及農業區核准使用項目中的土石方堆置、廢棄物資源回收及政府重大建設臨時性設施等3種用途。

新北市升格後，依「地方制度法」及「都市計畫法」制定「新北市都市計畫法施行自治條例」，於2015年送議會審查，因牽涉土地使用分區管制、容積獎勵、建蔽率等內容，爭議大，直至9日終於完成三讀。

「新北市都市計畫法施行自治條例」討論過程中，市議員李婉鈺質疑農業區使用應由目的事業主管機管核准，不該為特定事業開後門，要求刪除第36條農業區核准使用項目，經多次討論後，決議刪除土石方堆置、廢棄物資源回收及政府重大建設臨時性設施等3種用途，維持其他與生活機能相關的項目。

另都市計畫地區容積獎勵上限也在此次三讀條文中刪除，原本一般地區容積獎勵上限為20％，更新地區為50％，修改後一般地區上限依距離捷運站範圍，最高可放寬至100％。

「新北市都市計畫法施行自治條例」三讀全案共5章、62條條文，將由內政部送往行政院備案後公布實施，預計時程約半年至1年，最快明年6月上路。

(中時)