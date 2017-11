英閣員頻出包 國際發展大臣為私會以色列官員辭職

2017年11月09日 21:33 中時 王嘉源

英國國防大臣法隆為了15年前的性騷擾案,於1日黯然下台。(圖/美聯社)

英國首席國務大臣兼內閣辦公廳部長葛林,也遭女記者指控性騷擾。(圖/美聯社)

英國保守黨政府最近頻頻出包,繼國防大臣法隆因性騷擾案而於1日引咎辭職後,國際發展大臣(International Development Secretary)巴特爾(Priti Patel)女士被爆出在未獲授權的情況下,多次與以色列官員會面,巴特爾原本出訪烏干達的行程於8日告吹,遭首相梅伊急速召回。巴特爾同日亦辭去大臣職務。

巴特爾上周被媒體揭發,於8月以度假之名走訪以色列,並多次與以色列政府人員和團體會面,當中包括以色列總理納坦雅胡。惟她對會面一事三緘其口,從未向首相梅伊通報,有違內閣守則。

以色列《國土報》8日透露,巴特爾曾訪問戈蘭高地的軍事醫院,與以色列國防部討論向對以軍提供醫療物資。返英後,巴特爾向英政府建議資助以軍於戈蘭高地對敘利亞難民的人道救援工作。由於英國政府至今仍不承認以國對戈蘭高地的兼併,巴特爾被指有損外交禮儀。

巴特爾則辯稱,所有的會面及到訪都是出於「熱心」,還說外相強森事前了解她將會見以國官員,但內閣辦公廳卻發出聲明,指強森只是「注意」到事件,並未曾在事前收到任何通知。巴特爾就事件致歉,承認自己不符合內閣程序。

一名保守黨資深黨員指出,內閣官員經常有機會見不同的人,但必須履行集體負責制,絕對不能私下參與活動而跳過內閣。

首相梅伊8日決定急召巴特爾返回倫敦,巴特爾原定訪問非洲烏干達行程告吹。同日巴特爾宣布辭職,成為繼國防大臣法隆後,梅伊內閣1周以來第二位去職的大臣級官員。巴特爾隸屬脫歐派,梅伊已面臨保守黨黨內壓力,要求她任命另一脫歐派接掌國際發展大臣,以維持內閣的勢力平衡。

法隆因於15年前撫摸一名女記者的膝蓋,1日承認操守不符預期,決定辭職。此外,首席國務大臣兼內閣辦公廳部長(First Secretary of State and Minister for the Cabinet Office)葛林(Damian Green)遭前高階警官爆料,稱2008年調查政府洩密事件時,在葛林的國會辦公室電腦發現有「極度色情內容」。對此,葛林駁斥指控全是假的,該警官是不可靠的消息來源。

但61歲的葛林還被小30歲的女記者莫爾特比(Kate Maltby)投訴,曾在酒吧「短暫伸手摸膝蓋」。莫爾特比稱葛林還傳訊息說「好久不見,妳身穿馬甲背心、在我最愛的小報工作,讓我仰慕不已。我不禁想問,何時能出來喝一杯?英國政壇的醜聞頻傳,引發各界關注。

(中時)