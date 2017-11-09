北埔農民直銷站 小農自己也來買菜

2017年11月09日 21:00 中時 邱立雅

北埔鄉農會農民直銷站是全台第2個向農糧署申請的直銷站，經營近4年，成功累積在地小農的力量，在農會輔導下，小農們蔬果有產銷履歷認證，每周定期進行藥檢，讓許多小農自己也愛上購物。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡表示，北部農地面積較小，不像中南部大面積耕作，產量可以「一卡車、一卡車」來計，一戶農家的產量多半只有10幾、20斤，為了提升小農收入與品質，農會向農兩署申請開辦直銷站，成立平台集合小農力量販售在地蔬果。

莊烘岡指出，小農要進駐直銷站必須通過教育訓練，蔬果送到直銷站也必須符合相關規定，農會協助小農製作產銷履歷QRcode，消費者可清楚認識小農種植哪些蔬菜，這些蔬果定期還要送去食品衛生檢驗所進行藥檢，莊烘岡表示，一次未過藥檢即停權3個月，年度累積滿3次，將永久下架，目前今年度所有小農都是農藥零檢出。

不少農友過去單打獨鬥販售蔬果，收入並不穩定，加入直銷站平台後，有農友欣喜的向農會表示，一個月可賺上萬收入，「終於買了新機車。」目前蔬果收入占三分之二，各地區農會特產與茶葉占三分之一，開業至今每月銷售額數字不低，讓莊烘岡透露「非常滿意」。

目前小農數量從最初的20幾個暴增到上百個，平均一周固定上架2至3次的約有50人，優異的成績讓全台不少農會前來觀摩。莊烘岡表示，小農的蔬果現在仍由農會進行管理，未來希望能夠由農友們自主管理，降低成本之外還能有效提升品質。

(中時)