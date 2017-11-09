五峰甜柿紅了 產量減半超搶手

2017年11月09日 20:56 中時 邱立雅

近年來因氣候異常，五峰鄉甜柿產量減少近一半，但農友們仍用心栽培維持品質。五峰鄉公所希望讓部落農友的辛勞能被看見，搭配縣府微笑社區活動，推出五峰甜柿節，還要行銷到台北，分享甜柿的知識與五峰的文化。

每年11月左右是五峰甜柿的產季，目前種植面積高達70公頃，多以大隘村和平部落、花園村天湖部落、桃山村石鹿部落及白蘭部落為產地，以「富有」品種為主，該品種果實大、肉質細密、汁多味甜，甜度可達15度以上。

五峰鄉公所表示，公所輔導農民設置QRcode生產追溯標章，幫消費者層層把關，讓消費者對五峰甜柿更有信心。不過因為近幾年氣候異常，天災頻仍讓甜柿產量銳減近半，又面臨採摘成本高，導致年採收面積僅40公頃。雖然採收面積大減，但產值仍可上看近1500萬，讓公所為了農民生計與在地品牌，仍持續推廣甜柿行銷。

五峰鄉公所今年在縣府支持下，搭配微笑社區社造成果展，一同在4、5兩日在新瓦屋舉辦甜柿與農特產促銷活動，還有一列甜柿小火車拍照區，意旨甜柿從五峰鄉前往都會區行銷，還要搭配原民風設計與擺飾，透過攤位讓消費者與五峰文化連結，品嘗好味道還能親近原民文化。

本月11、12日公所將把甜柿及其他農特產品展售拉往台北都會區銷售，搭配滿額送好禮、一元甜柿、泰雅風味餐與有獎徵答等活動，讓都會區民眾就近就能品嘗來自深山的珍果，公所還會邀請原民歌手共襄盛舉，拉近都會區與原鄉的距離。

(中時)