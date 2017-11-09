賺外快亂挖地 怪手被查扣他哭哭

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中時
邱立雅

五峰鄉花園派出所日前晚間接獲民眾報案，稱有業者在山區開挖山坡地，警方立即通報縣政府原民處及五峰鄉公所人員到場，發現該地段遭違法開挖且正在施作，警方立即將地主及怪手司機逮捕，並查扣怪手，讓失去謀生工具的陳姓司機急得當場飆淚。

該山坡地為原住民保留地，林姓地主雇用陳姓怪手司機協助開挖整地，還選擇深夜時段以躲避查緝，未料機具施作的噪音在夜間更顯明顯，被附近居民聽到聲音，打電話向警方檢舉。

警方通報縣府原民處及公所農經科人員到場會勘，當場發現該地段已遭違法開挖，且怪手仍正在施作，警方立即報請新竹地檢署指揮依違反「山坡地保育利用條例」，將林姓地主及陳姓怪手司機逮捕，並由原民處將怪手查扣。

遭逮的陳姓怪手司機辯稱自己「沒有在挖啊！」只是在敲石頭要搭建工寮，但警方觀察現場已經有不小面積的土地挖深約2公尺，辯詞顯然自打嘴巴，讓警方啞然失笑。不過當陳姓怪手司機得知自己分期付款購買的怪手將要被扣押，急得當場飆淚，並向警方表示自己白天開貨車維生，下班後用自購的怪手賺點外快，並不曉得違法。

警方調查，該山坡地係屬原住民保留地，依「山坡地保育利用條例」不得擅自墾殖、開發，林姓地主供稱是為了建造工寮照顧後方果樹，才會進行前期整地作業。但警方對其供詞採保留態度，懷疑林姓地主係因為近日警方與原民處，嚴厲查緝違法開挖山坡地，故利用深夜時段開挖以躲避查緝；結果反而因為機具施作時的噪音，在深夜的山谷中更顯清晰，當場人贓俱獲移送法辦。

警方表示，五峰山區地勢陡峭，山坡地水土保持相當重要，查緝違法開挖不分晝夜，杜絕濫墾濫伐，保護美好山林。

(中時)

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