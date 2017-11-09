發展方口獅 芎林國小展現客家庄特色

2017年11月09日 21:07 中時 邱立雅

芎林200年前清朝時期以武力開墾，到了日治時代政府禁武力團練，民眾改以練習客家方口獅為主，芎林國小延續在地傳統，讓學生走進社區，特別發展方口獅技藝，搭配校內跆拳道多元活動，讓學生鍛鍊體力，更可以成為另一條升學管道。

方口獅獅隊為早年客家庄為了抵禦外侮而存在，在農忙之際練習，後來變成一項傳統技藝流傳，也因應節慶的需求得以保存。目前在地方口獅由張家以及鄭家兩大家族保存，隨著時代的改變，方口獅也逐漸走進校園，校長孟繁明讓孩子們延續客家精神，同時也能鍛鍊身體。

芎林國小學生每周兩次團練，由於獅頭相當重，許多小朋友練習40分鐘後，累得舉不起手，不過學生們仍咬牙苦練，還曾在2016年國慶典禮上總統府前表演「暢遊武獅」，把在地文化提升到國人眼前。

除了方口獅隊之外，芎林國小與芎林國中、湖口高中連成一線，讓學生參與跆拳道活動，孟繁明指出，學校開辦多元社團，讓不同的孩子適性發展，找到自信心。若想要走跆拳道路，就必須在國高中端持續練習，未來更有機會用體育特長進入大學，開闢不同的升學道路。

孟繁明指出，因應客家庄生活環境，學校設計了許多情境布置，讓學生置身在客語的學習環境中，成為本位課程的一部分。另外，校方也特別重視弱勢學生，目前校內共有603人，有58人鑑定為特殊生，校方希望學生們看見彼此的差異，用友善學習的環境，讓每個孩子都能適性發展，提升學習自信。

(中時)