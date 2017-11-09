楊謹華主演《生活是甜蜜》入圍亞洲電視獎 隔海開心獻祝福

楊謹華主演《生活是甜蜜》入圍亞洲電視獎。（台視）

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《生活是甜蜜》入圍亞洲電視獎。（台視）

第22屆亞洲電視獎 （2017 Asia Television Awards）日前公布入圍名單，台視《閱讀時光II》系列單元中由楊謹華、高英軒、福地祐介、許乃涵主演的入圍「最佳電視電影及單元劇獎」，去年才獲得亞洲電視大獎「最佳女主角獎」的楊謹華目前在大陸拍戲，特別隔海獻上祝福：「所有工作人員都很辛苦，希望能順利獲獎。」

《生活是甜蜜》是台視《閱讀時光II》系列的第三單元，由知名暢銷作家李維菁首部長篇小說改編，在得知這部戲入圍亞洲電視大獎「最佳電視電影及單元劇獎」，女主角楊謹華興奮表示：「恭喜《生活是甜蜜》入圍，也非常開心自己能參與這個劇的演出。」

導演謝定瑜接獲消息時坦言心情相當意外，她強調：「因為這是一部描述都會女子心情的作品，類型比較不像其他戲劇那麼容易受到評審青睞，所以入圍很意外也很開心、感謝評審的肯定。」她感性表示，這是一個整體性的獎項因此覺得別具意義，感謝所有演員辛勞，尤其是所有參予這部戲的台視工作人員，他們證明自己有製作好戲的能力。

製作人潘逸群特別感謝文化部的大力支持：「要和全亞洲的這麼多優秀作品一起角逐，真的競爭非常激烈！能夠入圍就是一個很大的肯定、對於所有工作人員也是一個遲來的鼓勵。」第22屆亞洲電視大獎頒獎典禮將於11月30日和12月1日兩天於新加坡 Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre 新達城新加坡國際會議展覽中心舉行。

由文化部主辦、台視承製的《閱讀時光II》系列單元，是由四部由文學改編成戲劇的作品，包括《妖精》、《玫瑰玫瑰我愛你》、《生活是甜蜜》、《先生媽》，透過高畫質影像經典再現、讓臺灣故事永續傳承，透過影像吸引年輕族群進入文字的世界，了解原著的深度與創作理念，台視也擴大投入戲劇影片的全製作，以電影規格將4部台灣文學作品在電視上呈現。

(中時)

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