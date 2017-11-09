小鄉鎮多藝術家 揪團開展一次看過癮

大華科大成立50周年，校慶系列活動舉辦當地藝術家作品展。(邱立雅攝)

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邱立雅

芎林鄉人文薈萃，藝術家密度高，今年適逢大華科技大學創校50周年，校方一口氣邀請了20名藝術家，在校內圖書館舉辦「芎林藝術家聯展」，共計展出60多件作品，展期即日起直到明年1月底為止，歡迎民眾走進校園賞畫看畫中景。

大華科大為提升師生對藝文涵養，2002年在圖書館2樓設立「藝文中心」，展示各類別藝術家的藝文作品以陶冶校園藝術氣質，近年來定期舉辦個人藝術展覽，也逐漸打出名號，讓在地居民知道「這個學校很藝術」。

依芎林在地耆老所言，新竹縣有眾多的藝術家世居芎林鄉，大華科大校長李右婷表示，此檔聯展邀請到的參展藝術家有孔昭順、孔憲中父子檔、何肇衢、何耀宗兄弟檔、鄭芳林、潘瑞美賢伉儷、魏坤松、温進燻等當代國際知名書法、書畫、水彩、水墨、油彩、竹雕、篆刻、陶藝等20位藝術大師。

大華科大圖書館徐元佑圖資長表示，透過本次藝術家們聯展活動，不僅讓校園環境藝術化，學生藝術學習生活化，凝聚在地居民情感及共識，營造社區發展基礎，藉藝術展覽之多元特色與文化價值，擴展藝術視野，開創藝文新思維，豐富民眾人文視野。

策展人之一的鄉代表鄭昱芸表示，自己就像是「搭台的人」，非常感謝藝術家們把寶貝出借，自己身為鄉內年輕世代，希望能將不同的想法呈現，利用這個平台留住在地的藝術家們。

(中時)

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