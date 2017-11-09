育人革命 在日本上幼兒園要免費了？

2017年11月09日 21:34 中時 王嘉源

日經中文網9日報導，日本政府8日敲定了有關「育人革命」的2兆日圓（約5313億台幣）政策基本框架。今後無論父母年收入多少，3至5歲幼童入園入托政府都將提供支援，為此政府將撥出8千億日圓經費。這樣一來，將新增200萬幼兒實現免費入園入托。

日本將於2019年10月實施消費稅增稅，政府將從增收的稅款中撥出1.7兆日圓。剩下的0.3兆日圓計劃由企業承擔。

日本3至5歲的入園入託兒童數量約為250萬人。消費稅增稅帶來的稅收將從2020年度起達到滿額，因此2019年度僅限5歲兒童免費，2020年度開始推進政策包裹的所有項目。

日本的私立幼兒園主要面向高收入族群，政府避免對於進入這些幼兒園的兒童全額補貼費用。以低收入家庭為對象，政府已開始實施無償化。目前補貼平均保育費（2.57萬日圓）的支援方式，今後也打算繼續維持。

對於年收入不滿260萬日圓的低收入家庭，0至2歲幼兒將免費入托。目前這類家庭的一孩入托時，需要繳納9000日圓保育費，今後將免費。此外，家有0至2歲幼兒的父母也可能享受育兒休假補貼，在家中自己照看孩子。透過集中向低收入家庭提供補貼，來確保政策公平性。

日本政府此前一直在討論，擬將不滿足國家標準的非正規托兒所排除在免費對象外。不過，日本自民黨11月8日召開的「百歲人生時代戰略本部會議」結束後，自民黨政調事務局長木原誠二對記者表示，「我們的答案是全部（托兒所都在對象範圍內）」。

一方面，大學教育無償化也將集中向低收入家庭。無償還義務的補貼型獎學金，目前以免徵居民稅的低收入家庭的學生為對象，每月支付2至4萬日圓。政府內部有人提出將補貼型獎學金增加到最多每年100萬日圓，以滿足學生的生活費。大學學費減免措施也將大幅擴大，今後將免收學費。一方面，學生入學後的成績如果低於標準，將停止發放補貼。

日本政府一連串的政策是為了降低育兒家庭的負擔，並帶動消費增長。但有很多觀點指出，「面向高收入家庭的補貼只會變成存款，難以帶動消費」。

政策中還加入了提高看護人員薪資的項目，目前與普通行業相比，日本看護人員的薪資較低。將撥出1千億日圓左右經費，以經驗豐富的職員為對象加薪。

(中時)