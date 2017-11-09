全國直轄市地政業務年度評比 新北勇奪第一

2017年11月09日 21:05 中時 葉書宏

內政部106年地政業務督導考評，全國6直轄市進行12項地政業務年度評比，新北市表現傑出亮眼，勇奪「直轄市組第一名」，並於106年11月9日「地政節慶祝大會」由地政局康秋桂局長親自接受內政部次長花敬群頒獎，這是新北市地政局今年度繼三重地政事務所榮獲第9屆政府服務品質獎、淡水地政事務所榮獲第15屆機關檔案管理金檔獎後再次榮獲全國性獎項，展現新北市的專業、積極與團結。

新北市政府地政局長康秋桂指出，內政部每年皆指派熟悉業務或主管人員，並遴聘專家學者或民間團體代表，進行公共事務及地政專業考評，藉以提升各直轄市、縣市政府工作績效，而新北市秉持著精益求精、創新改革的精神，以行動服務、資訊運用及整體開發成果獲評審青睞，包含擴大「地政專車」巡迴服務、建置「地政統計資料查詢系統」。「地政專車」現已結合戶政、稅捐、國稅等單位，並將範圍延伸到瑞芳、雙溪、貢寮、平溪、淡水、三芝、石門、八里、汐止、金山、萬里、新店、坪林、石碇、深坑、烏來等16個偏鄉地區；另「地政統計資料查詢系統」則提供新北市轄區建物屋齡、建物所有權人特性及房市交易有關登記資訊的統計圖表，藉開放多元化資料，促進房巿資訊透明化。

地政局進一步表示，該局在整體開發不遺餘力，在今年3月完成「閃耀五星計畫」，包括自由貿易商城的「臺北港特定區區段徵收案」、水岸休憩新城市的「三重二重疏洪道兩側附近地區市地重劃案」、雙捷運優勢的「新莊北側知識產業園區區段徵收案」、綠色生態都市的「土城暫緩發展區市地重劃案」及全國首創在開發區內規劃社會住宅的「新店中央新村北側區段徵收區」，共計開發318.28公頃土地。未來陸續開發新泰塭仔圳、金山、林口、新店等地區，將有提供部分土地作社會住宅使用，讓年輕朋友、弱勢民眾，能夠進入新的開發區居住生活，減少對土地開發的誤解與批評，達成政府與人民之雙贏。

該局每年推動的各項創新措施，都是以民眾的角度出發，將心比心，從心做起，以懷抱服務的熱忱，營造便民心服務，實現宜居好生活。

(中時)