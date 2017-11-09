台北大學特定區安置住宅 店舖標售創佳績

2017年11月09日 21:14 中時 葉書宏

新北市政府地政局於今（9）日辦理「台北大學特定區安置住宅」。（葉書宏翻攝）

新北市政府地政局於今（9）日辦理「台北大學特定區安置住宅」29戶店舖暨4個配餘汽車停車位開標作業，總計吸引96封標單參與競標，計有21筆店舖及4筆停車位順利標出，標脫金額合計約6.14億元，平均溢價率約31.64％，買氣熱絡。

地政局指出，本次順利標出「台北大學特定區安置住宅」店舖中，以大學路1號因位三角窗且鄰近龍埔國小人氣最旺，底價為2842萬4440元，共吸引14封標單參與競標，最後以4666萬6600元脫標，溢價率64.1％，依登記面積換算，每坪單價84萬5081元，為本次標售當紅炸子雞，另車位則以961號標脫價141萬1100元拔得頭籌，溢價率為8.5％，相關標售結果可至「新北市土地標售行動網」閱覽。

地政局進一步表示，本案位處台北大學特定區範圍內，歐洲風格棋盤式街廓，寬廣步行綠廊，周邊結合家樂福商圈、大型社區林立。區內除有多條公車路線，可直達雙北都會區外，另透過樹林交流道，更可快速聯通板橋、中和、新店等大台北精華地區。

基地北鄰大學路、東與三樹路相鄰、南以國慶路為界，緊鄰福容飯店、龍埔國小，擁眾多消費需求，未來基地旁更規劃有捷運三鶯線LB06站，具備交通、文教與休閒便利優勢及發展潛力，吸引大批民眾投標，本次標脫率近八成，未標脫之店舖將再擇期於上述行動網公布標售資訊，請有意民眾把握良機。

(中時)