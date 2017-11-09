台北大學特定區安置住宅 店舖標售創佳績

新北市政府地政局於今（9）日辦理「台北大學特定區安置住宅」。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市政府地政局於今（9）日辦理「台北大學特定區安置住宅」。（葉書宏翻攝）

新北市政府地政局於今（9）日辦理「台北大學特定區安置住宅」29戶店舖暨4個配餘汽車停車位開標作業，總計吸引96封標單參與競標，計有21筆店舖及4筆停車位順利標出，標脫金額合計約6.14億元，平均溢價率約31.64％，買氣熱絡。

地政局指出，本次順利標出「台北大學特定區安置住宅」店舖中，以大學路1號因位三角窗且鄰近龍埔國小人氣最旺，底價為2842萬4440元，共吸引14封標單參與競標，最後以4666萬6600元脫標，溢價率64.1％，依登記面積換算，每坪單價84萬5081元，為本次標售當紅炸子雞，另車位則以961號標脫價141萬1100元拔得頭籌，溢價率為8.5％，相關標售結果可至「新北市土地標售行動網」閱覽。

地政局進一步表示，本案位處台北大學特定區範圍內，歐洲風格棋盤式街廓，寬廣步行綠廊，周邊結合家樂福商圈、大型社區林立。區內除有多條公車路線，可直達雙北都會區外，另透過樹林交流道，更可快速聯通板橋、中和、新店等大台北精華地區。

基地北鄰大學路、東與三樹路相鄰、南以國慶路為界，緊鄰福容飯店、龍埔國小，擁眾多消費需求，未來基地旁更規劃有捷運三鶯線LB06站，具備交通、文教與休閒便利優勢及發展潛力，吸引大批民眾投標，本次標脫率近八成，未標脫之店舖將再擇期於上述行動網公布標售資訊，請有意民眾把握良機。

(中時)

全國直轄市地政業務年度評比 新… 「柴火火焰烤鴨」挑戰愛吃烤鴨的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。