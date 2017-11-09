「柴火火焰烤鴨」挑戰愛吃烤鴨的台中人

2017年11月09日 21:25 工商 曾麗芳

經過柴火淬鍊的烤鴨，再淋上君杜橙酒增添水果與酒的風味。

「柴火火焰烤鴨」餐廳打造一座一次可容納10多隻烤鴨的紅磚窯。

歡慶開幕，即日起至11／25加入會員，就送招牌酸菜白肉鍋或麻辣鍋2選1。

單吃片皮鴨是一種風味，用荷葉餅皮包小黃瓜、泡菜、蔥段與特製的甜麵醬又是另一種風味。

旗下擁有「小肥牛」麻辣鍋、右京棧、韓道立燒等餐飲品牌的小肥牛餐飲集團，看準台中人對烤鴨情有獨鍾，今年11月，於台中市北屯區松竹路三段打造「柴火火焰烤鴨」餐廳，主打皮厚、油脂豐腴的櫻桃鴨，以柴火窯烤成的北京烤鴨，以及川、湘菜與江浙菜，搶攻家庭客源。

值得一提的是，集團執行長洪克良為了做出最正宗的烤鴨，不惜親赴北京拜師學藝，由烤鴨名店師傅手把手親自傳授烤鴨祕訣，並遠赴加拿大跟當地知名的連鎖烤鴨店取經，這趟學藝之旅長達半年。

洪克良學成歸國後，請來中台灣砌窯名匠，在「柴火火焰烤鴨」餐廳打造一座一次可容納10多隻烤鴨的紅磚窯，烤鴨嚴選每隻淨重3公斤、皮厚、油脂豐腴的櫻桃鴨，做法因應台中人口味稍做改良。

洪克良說，北京烤鴨不會在鴨肚內填塞醬料，但台灣人偏愛有醬香的港式，因此「柴火火焰烤鴨」將兩者優點融合，醬料改用清香不搶肉味，以花椒結合肉桂、山奈、五香等的北京13香。填好香料後，再依循北京道地做法，燙皮、吹氣、淋麥芽糖醋水、風乾6小時以上、再進磚窯以龍眼木燻烤6、70分鐘。

經過柴火淬鍊的烤鴨，再淋上君杜橙酒增添水果與酒的風味；片鴨秀是吃北京烤鴨的亮點，烤得如琥珀般的鴨皮帶點薄肉片下，大口咬下，皮酥、油而不膩，鴨肉吃得到淡雅的香氣。

除了片皮鴨的吃法外，還可從塔香鴨架、鹽酥鴨架、紹興鴨架、酸白菜鴨架湯、韭黃雁鴨、生菜鴨鬆、銀芽鴨絲、鴨油松露蛋、櫻桃鴨壽司等9種吃法中，每種加價100～200元任選2種做法，一鴨就能吃到三種美味。由於烤鴨採取當日當餐現烤鮮嘗，需提前1天預約。

「柴火火焰烤鴨」禮聘擁有15年廚齡、擅長各路菜系的張閔智擔任主廚，菜色除了北京烤鴨之外，還有川、湘菜及老少咸宜的江浙菜等76道手路菜，如椒麻口水雞、無錫排骨、四川水煮牛肉、臭腸阿干鍋、沙律蝦球、金磚椒鹽草蝦、剁椒魚頭、上海老鴨煲、砂鍋獅子頭、寧波年糕等招牌菜，鎖定家庭客群；因應小家庭需求，座位從4人、6人到10人桌都有，每人平均消費金額約在450元。

「柴火火焰烤鴨」餐廳為歡慶全新開幕，即日起至11/25加入會員，就送原價450元的招牌酸菜白肉鍋或麻辣鍋2選1；此外，集點送烤鴨2吃，消費每滿3,000元即可獲得1點，集滿4點即送原價1,180～1,280元的1鴨2吃。

(工商)