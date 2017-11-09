台菲投資保障協定完成協商 盼雙方盡速簽署

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旺報

經濟部長沈榮津9日表示，台菲雙方已完成重簽台菲投資保障協定（BIA）的談判與文字檢視，盼雙方儘速完成簽署的工作。

在越南峴港參加APEC(亞太經濟合作組織)年會的沈榮津與國家發展委員會主委陳美伶，於下午舉行APEC雙部長會議記者會，並說明會議成果。對於台菲重簽投保協定的進度問題，沈榮津向媒體表示，「雙方已經完成談判跟文字檢視」，台灣會儘速完成呈報的程序，期望雙方儘速完成簽署。

而有關與菲律賓會談的部分，沈榮津說，台灣在過去投資菲律賓蘇比克灣，協助當地發展，並解決菲國離島電力供應等議題；菲律賓也提出希望在紡織、鞋業方面，能跟台灣有進一步合作。沈榮津表示，他會把相關意見帶回國內，反映給相關單位。

另外，行政院政務委員鄧振中曾在9月初表示，政府推動新南向政策，擬跟東南亞6國重簽雙邊投資保障協定(BIA)，盼今年底前能與菲律賓完成重簽。菲律賓駐台代表班納友也希望今年底前能完成簽署。

身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中則說，新南向政策18個目標國中，有8個國家已有簽訂投保協定，分別為越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼、印度、新加坡和紐西蘭。新加坡跟紐西蘭已簽經濟合作協定，其他6國的投保協定年代久遠，有的已經簽訂20年以上，因此正在協商重簽。

(旺報)

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