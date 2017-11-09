浙江女白領把電腦螢幕墊高 結果罹患乾眼症

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旺報

很多辦公室一族喜歡把電腦顯示幕抬高看，覺得這樣對頸椎好。實際上，眼科專家透過研究發現，長時間向上看電腦螢幕，容易罹患乾眼症。

浙江在線9日報導，在一家雜誌社上班的小胡，常覺得自己脖子不舒服。後來看到同事們都用書本把電腦顯示器螢幕墊高，說這樣對頸椎有好處，她也學著把電腦顯示器抬高了30公分。

過了幾個月，小胡覺得不對勁，脖子沒見明顯好轉，眼睛卻常常發乾、發澀，有時候覺得眼睛裡有東西，多眨眼也不見改善。到後來，她對著電腦看眼淚水會止不住地流下來。

到醫院檢查，醫生發現小胡是典型的乾眼症。病因主要是她長期對著抬高的電腦螢幕所致，再加上小胡戴了多年的隱形眼鏡，眼睛表面的結構原本就比普通人脆弱。

浙江一家眼科醫院博士胡亮說，除了患者訴說的乾眼症狀，乾眼症還可以透過檢查眼球表面淚膜破裂時間來檢測。人眨眼以後眼球表面會有一層淚膜，正常人這層淚膜破裂時間在10秒以上，低於這個時間都不正常。經過檢查，小胡的淚膜破裂時間只有3秒鐘，眼球表面上皮細胞脫落的情況也很嚴重。

胡亮指出，對著電腦時間長了，眼睛原本就容易乾燥，再把電腦螢幕抬高，勢必造成眼球暴露在空氣中的部分更多，容易導致更多的淚液蒸發。這就是把電腦螢幕抬高容易導致乾眼症的原因。

(旺報)

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