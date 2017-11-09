西成高鐵將通車 衝擊航空減班

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旺報

大陸的西成高鐵（西安到成都）原訂今年10月開通，兩地間航空公司「未雨綢繆」提前大減班，沒想到高鐵未如期通車，導致兩地空中交通吃緊。雖然航空公司已緊急增班，但也認為西成高鐵未來開通後，對航空威脅甚大，減班是必然趨勢。

10月29日起，大陸民航業進入冬春航季，許多旅客發現，西安和成都間的航班從原來每天10多個直飛航班幾乎全部停飛，只剩下四川航空每天1班、南方航空每周3班，其他航班都要從西寧、貴陽、重慶等城市停留轉機，甚至海南航空有一班晚間20:40從西安起飛，在西寧停留20多個小時後，轉乘東方航空到達成都雙流國際機場時已是隔天晚上20:55，全程竟花了24個小時以上。旅客都認為這和西成高鐵的開通脫不了關係。

西安咸陽國際機場公司市場部高級主管李薇直言，西成高鐵原訂今年10月開通，航空公司在安排冬春航班時，就先把直飛航班全取消，取消以後才知道高鐵要延遲開通。

西成高鐵2012年10月開始建設，計畫今年底開通運營，設計時速250公里，客運里程643公里。開通後，西安至成都從10多個小時縮短至3小時，的確對航空業造成不小壓力。

大陸民航西北地區管理局表示，西成高鐵尚未開通但直飛航班大幅削減，已向航空公司和機場瞭解情況，並協調航空公司、機場等單位，每周增加22架次的西安往返成都航班解決問題。

山東航空公司營銷委網路部總經理廖純勉表示，航班換季是世界性的規則，每年兩季，一是冬春航班，一是夏秋航班。主要是考慮到不同旅遊目的地淡旺季調整，及航空公司對上一季航班市場需求做出的調整，原本就屬正常調整；但也認為，西成高鐵開通後，受到出行習慣影響，航空客流雖會下降，但應不致「驟降」，至少會有半年觀察期。

(旺報)

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