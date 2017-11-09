見川普 李克強：中美已形成利益深度交融格局

2017年11月09日 21:33 旺報 陳君碩

中國國務院總理李克強9日下午在人民大會堂會見來中進行國事訪問的美國總統川普，李克強表示，中美之間已形成利益深度交融的經濟合作格局，當前兩國經濟保持向好態勢對中美和世界都是福音，中國作為最大的發展中國家有廣闊的市場和豐富的人力資源，美國作為最大的發達國家有高新技術和先進經驗，雙方合作潛力巨大。

新華社報導，李克強表示，當前中美關係穩定向前發展。習近平主席同川普多次成功會晤和通話，此訪期間又舉行了富有成果的會談，就兩國關係與合作的未來規劃達成重要共識。兩國保持高層交往和密切溝通，將為雙方深化合作注入新動力，推動兩國關係邁上新水平。

李克強指出，中美之間業已形成利益深度交融的經濟合作格局。當前兩國經濟保持向好態勢對中美和世界都是福音。中國作為最大的發展中國家有廣闊的市場和豐富的人力資源，美國作為最大的發達國家有高新技術和先進經驗，雙方合作潛力巨大。

李克強也說，合作中難免會遇到分歧和摩擦，比如美方關心的貿易逆差問題，他強調中國從來不追求對任何國家的貿易順差，中美建交幾十年來經貿關係快速發展的事實也充分表明，兩國合作具有高度互補性和相對平衡性；中美要進一步相互擴大開放，為兩國企業創造公平競爭的良好營商環境。歡迎美方拓展對華服務貿易，擴大高技術產品出口，通過更高層次的經貿合作、更充分地釋放互補優勢，更好實現互利共贏。

李克強強調，中美同為聯合國安理會常任理事國和亞太重要國家，有責任共同維護地區和平穩定與發展繁榮。中方願同美方加強在國際和地區事務中的溝通協調，希望在包括中美在內的各方共同努力下，即將舉行的東亞合作領導人系列會議能夠發出聚焦區域合作、維護地區穩定、促進共同發展的積極信號。

報導指，川普積極評價此次訪中成果，希望兩國進一步加強合作，共同應對挑戰，促進公平、平衡的經貿關係，推動美中關係與合作發展得更加強勁。

(旺報)