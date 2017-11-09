見川普 李克強：中美已形成利益深度交融格局

友善列印
旺報

中國國務院總理李克強9日下午在人民大會堂會見來中進行國事訪問的美國總統川普，李克強表示，中美之間已形成利益深度交融的經濟合作格局，當前兩國經濟保持向好態勢對中美和世界都是福音，中國作為最大的發展中國家有廣闊的市場和豐富的人力資源，美國作為最大的發達國家有高新技術和先進經驗，雙方合作潛力巨大。

新華社報導，李克強表示，當前中美關係穩定向前發展。習近平主席同川普多次成功會晤和通話，此訪期間又舉行了富有成果的會談，就兩國關係與合作的未來規劃達成重要共識。兩國保持高層交往和密切溝通，將為雙方深化合作注入新動力，推動兩國關係邁上新水平。

李克強指出，中美之間業已形成利益深度交融的經濟合作格局。當前兩國經濟保持向好態勢對中美和世界都是福音。中國作為最大的發展中國家有廣闊的市場和豐富的人力資源，美國作為最大的發達國家有高新技術和先進經驗，雙方合作潛力巨大。

李克強也說，合作中難免會遇到分歧和摩擦，比如美方關心的貿易逆差問題，他強調中國從來不追求對任何國家的貿易順差，中美建交幾十年來經貿關係快速發展的事實也充分表明，兩國合作具有高度互補性和相對平衡性；中美要進一步相互擴大開放，為兩國企業創造公平競爭的良好營商環境。歡迎美方拓展對華服務貿易，擴大高技術產品出口，通過更高層次的經貿合作、更充分地釋放互補優勢，更好實現互利共贏。

李克強強調，中美同為聯合國安理會常任理事國和亞太重要國家，有責任共同維護地區和平穩定與發展繁榮。中方願同美方加強在國際和地區事務中的溝通協調，希望在包括中美在內的各方共同努力下，即將舉行的東亞合作領導人系列會議能夠發出聚焦區域合作、維護地區穩定、促進共同發展的積極信號。

報導指，川普積極評價此次訪中成果，希望兩國進一步加強合作，共同應對挑戰，促進公平、平衡的經貿關係，推動美中關係與合作發展得更加強勁。

(旺報)

蘋果希望AR頭套成為下一個金雞母 人氣榛果可可醬改配方 鐵粉崩潰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。