陸專家：高鐵車程3小時 航空難競爭

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旺報

中國航空運輸協會專家郭才森表示，從民航與高鐵的競爭來看，如果一條路線高鐵4個小時以內可以到達，就會對民航造成很大衝擊。4小時以上競爭起來還「馬馬虎虎」。如果在3小時以內，民航「根本沒有任何挑戰實力。」。西成高鐵僅3小時左右車程，民航很難競爭。

依據大陸《中長期鐵路網規劃》，將打造「八縱八橫」主幹的高速鐵路網，到2025年，大陸鐵路網將達到17.5萬公里，其中高速鐵路3.8萬公里。專家分析，若規畫全部實施，全大陸受影響的空中航線將達到320條，其中已開通高鐵影響的航線93條，規畫中高鐵影響的航線227條。短程（<800公里）航線135條，中程（800到1500公里）航線122條，遠端（>1500公里）航線63條。

郭才森指出，民航業有觀點認為，500公里以內高鐵對民航的衝擊達到50%以上；500到800公里衝擊達到30%以上；1000公里以內，高鐵對民航的衝擊大約是20%，1500公里大約是10%。

「從武廣高鐵營運1年情況來看，這個預測是比較符合實際的。」他表示，武廣線（武漢到廣州）全長1068.8公里，民航所受影響為11%。長廣線（長沙到廣州）全長707公里，民航所受影響為48%。

郭才森認為高鐵對民航的影響可稱為「替代效應」。這種替代效應，在高鐵投入營運後很快就會顯現，並且影響是永久性的，尤其是短程航線，只要高鐵競爭導致某條航線停飛，以後難以恢復。

(旺報)

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