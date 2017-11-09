Yahoo奇摩「雙11瘋購物A好康」直播 主持天王站台

2017年11月09日 21:44 中時 石欣蒨

Yahoo奇摩購物中心 acer A517-51G-53UJ 17吋筆電，明日（10日）開搶，原價2萬7900元，下殺71折1萬9900元，加贈1111元購物金。（Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩超級商城 漢神百貨 全店89折起，3C 9折，3M淨呼吸空氣清淨機6坪FA-T10AB，明日（10日）開搶，原價5990元，下殺55折3299元（Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩雙11檔期進入高潮，今晚9時至12時將聯合旗下電商三大平台，包括拍賣、超級商城、購物中心，與Yahoo TV共襄盛舉，連續3小時直播「雙11瘋購物A好康」節目，由沈玉琳主持，更請來綜藝天王吳宗憲、曾國城同台擔任晚會嘉賓，節目中更將推出限定商品如漢神百貨的雅詩蘭黛特潤優惠組再89折，限量5857元、康是美的Avene雅漾逆齡緊緻凝露組，原價700元，特價99元、小三美日的日本DHC護唇期間限定包裝下殺11元等各式優惠。

而明日起至13日將會有4大A優惠，包括「A億元折價券」，Yahoo奇摩購物中心於活動期間將狂灑億元大紅包，消費者只要在活動期間，即可以免費領取紅包折價券；「A1元商品」則是將於3大平台祭出指定時間限量1元起超優惠商品；「A千店5折優惠」集結Yahoo奇摩超級商城中，包括漢神百貨、MUJI無印良品等，每天不同店家全店5折起優惠；「A信用卡好康」則是購物刷卡筆筆享2%回饋、20大銀行滿額最高可享2400元刷卡金，刷中國信託Yahoo聯名卡單筆滿千送111元刷卡金，滿萬送1111元，最高可享17%回饋。

(中時)