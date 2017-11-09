彰化古月民俗館花樣年華 200件旗袍風華絕代

花樣年華走上彰化市古月民俗館，展出旗袍達人黃貴燭珍藏的200多件各式旗袍。（吳敏菁攝）

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花樣年華走上彰化市古月民俗館，展出旗袍達人黃貴燭珍藏的200多件各式旗袍。（吳敏菁攝）
花樣年華走上彰化市古月民俗館，展出旗袍達人黃貴燭珍藏的200多件各式旗袍。（吳敏菁攝）

彰化市古月民俗館上演「花樣年華」，旗袍達人黃貴燭珍藏200多件各式旗袍，9日館方別出新裁，以復古旗袍派對來揭開展覽的序幕，主持開幕市長邱建富一襲長衫，與穿著各式花樣旗袍站一起，引領大家走進風華年代，有種時空錯置的美麗。

邱建富說，近年來旗袍服飾在時裝世界舞台上再受矚目，成為中國女裝的典型代表

，展露東方氣質，引起飾時尚設計師的一片東方熱，這次古月民俗館難得能請到收藏大師黃貴燭，提供風華絕代的珍藏。

本身也是書法老師的黃貴燭說，難忘母親穿旗袍的優雅背影，18歲起不論春夏秋冬

，每天穿自己做的手工旗袍，50年來不曾改變。連睡覺都穿上改良的睡衣旗袍，旗袍幾乎不離身，成了她最貼身的夥伴之一。

這次展出黃貴燭老師從年輕到現在擁有近二百件的旗袍及鞋包配飾，有各式花樣、材質的手工製作旗袍，連滾邊也十分講究，當衣服穿舊了有破損了，就運用巧思縫補改造，變成一件新旗袍；搭配創作的髮飾、耳環、包包、鞋子等，每一件都是別出心裁、獨具匠心的作品。

(中時)

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