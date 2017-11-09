中市府：依法監督單元五市地重劃 未差別待遇

市議員張耀中關切第五單元高鐵新市鎮民間自辦市地重劃區推動情形，指出該重劃會質疑重劃作業遭市府及市議員打壓，希望市府澄清。（陳世宗翻攝）

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台中市第五單元高鐵新市鎮正由民間自辦市地重劃會進行相關重劃作業，有市議員關心外界傳出重劃作業受到阻撓的說法。台中市政府地政局長張治祥強調，市府對於自辦重劃案件均依法行政，一視同仁並無差別待遇，更無打壓之說，呼籲勿以訛傳訛。

台中市議會9日舉行交通地政業務質詢，市議員張耀中、何文海關切第五單元高鐵新市鎮民間自辦市地重劃區推動情形，並指出該重劃會質疑重劃作業遭市府及市議員打壓，希望市府澄清。

地政局長張治祥表示，市府對於地主自辦重劃案件均依法行政，一視同仁並無差別待遇，更無所謂打壓之說；且議會對市政本負有監督之責，外界不必有過多聯想，市府一定會依法行政，保障地主權益。

張治祥說，單元五重劃區位於南屯區環中路東側，由高鐵新市鎮自辦市地重劃會辦理重劃，重劃過程歷經古蹟瑞成堂毀損及修復、重劃作業停工、土方來源爭議等，目前工程進度已達99%，重劃會將依規定辦理土地分配作業。

何文海議員也關心第13、14期市地重劃區的推動期程。地政局指出，第13期重劃區已於9月23日及10月22日舉辦3場座談會，預估會在109年初起陸續交地給地主，而第14期重劃區則預估在108年初起陸續點交。

對於現行重劃規定並無就因重劃辦理期程延宕對地主有所補償，何議員也建議市府應向中央反映修法。

地政局表示，內政部訂於11月13日召開市地重劃條例及其施行細則專家學者座談會，地政局就市地重劃辦理過程因遭遇文化資產保存等不可抗力因素，導致辦理期程延長，造成地主損失部分，已向內政部建議納入補償機制，以維護土地所有權人權益。

(中時)

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