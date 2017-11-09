韓印（尼）舉行首腦會談 升格為特殊戰略夥伴

南韓總統文在寅（左）9日與印尼總統佐科威（右），在印尼茂物總統府舉行首腦會談，會後兩人共同會見記者。(圖／美聯社)

友善列印
中時

據韓聯社報導，南韓總統文在寅與印尼總統佐科威9日首次舉行首腦會談，決定將兩國關係由雙邊互惠的戰略夥伴關係，升格為更有益於地區及世界和平安定繁榮的特殊戰略夥伴關係。

南韓與印尼兩國將探索建立外交國防2+2會議等新的協商機制，並把軍工領域作為兩國關係的戰略合作與互信的標竿，側重研發及共同生產不斷加強合作。

南韓青瓦臺（總統府）稱，兩國總統在印尼茂物總統府召開單獨及擴大會談，通過了《促進韓-印尼共同繁榮與和平的聯合願景聲明》，聲明文本共27段，分為加強戰略合作、增進務實合作促進共同繁榮、促進人員往來、加強地區及全球合作4個合作領域。兩國爭取到2022年實現300億美元的雙邊貿易額，佐科威鼓勵南韓企業加大對印尼工業化、基建、地方經濟、維繫統一團結項目的投資力度。兩國總統一致認為應儘早簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

南韓與印尼將摸索建立汽車領域的對話機制，並增開直航航班，簡化簽證手續，促進雙邊旅遊發展。佐科科呼籲韓企參與印尼再造10個新峇里島的旅遊開發項目。兩國將相互支援平昌冬奧及雅加達亞運會，藉此加強人員往來。兩國還將擴充領事及出入境事務協商合作機制，透過就業許可制保護在韓印尼勞工的權益。

兩國總統對北韓進行第六次核子試驗及接連發射彈道導彈挑戰國際和平與安全的做法，表示嚴重憂慮，重申支援以和平方式完整、可核查、不可逆地實現韓半島無核化，並敦促北韓立即完全履行聯合國安理會決議規定的義務。

佐科威表示支持南韓改善韓朝關係建立半島永久和平機制的努力，支持文在寅努力修復韓朝對話渠道，緩解局勢緊張，解決人道問題，及爭取在營造和平統一環境的過程中發揮主導作用。文在寅邀請佐科威明年訪問南韓，佐科威欣然接受。

(中時)

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