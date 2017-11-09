國內精品業者推出全素手工皮草取代動物皮草

2017年11月09日 22:23 工商 曾麗芳

由國際蔬食教父-威爾‧塔托博士所寫的「心靈直覺的秘境」，中文版已發售。

今日展演「美麗與慈悲-非動物皮皮草」秋冬時尚發表秀。

今日展演「美麗與慈悲-非動物皮皮草」秋冬時尚發表秀。

由國際蔬食教父-威爾‧塔托博士所寫的「心靈直覺的秘境」，中文版已發售。

入秋後天氣轉涼，目前已進入服飾業的傳統銷售旺季。不過，想穿得時尚又保暖，一定需要動物皮草嗎？為推廣尊重生命及支持人道主義的理念，11月9日至11日登場的2017「第2屆世界和平飲食亞洲巡迴」台灣區系列活動，今年特別舉辦「美麗與慈悲-名模秋冬時尚秀」，邀請到致力於研發推廣純素時尚皮草的智藝企業，與全素皮件精品的Vegan7 手工皮件業者共襄盛舉。

為了讓更多消費者了解目前的布料發展與精緻工藝的擬真技術，已經完全可以取代傳統的動物皮草製品，今日上午在清新溫泉酒店舉辦的「美麗與慈悲-名模秋冬時尚秀」，邀請到多位美麗高雅的模特兒，現場展現雍容華貴的全素皮草與皮件精品。

「心覺醒文教基金會」執行長董家霖表示，皮草、皮包、皮鞋、皮衣等皮製品，不僅是一種商品而已，還代表一個珍貴生命的消逝，「那些死亡的動物朋友與我們有相同的知覺與感受，同樣貪生怕死」。

他強調，人類自稱為萬物之靈，卻為了自己的利益、野蠻粗暴的剝奪其他動物的生命，把動物的皮毛穿搭在自己身上，還自奉為高雅時尚，實在非常諷刺，「時尚，不需踩著動物的屍體前進！」

董家霖表示，今年時尚圈最令人振奮的消息，就是國際精品Gucci首席執行官月前在倫敦宣布，從2018年春夏季開始，Gucci承諾將全面停止製作動物毛皮製品，可望帶動其他國際精品業者陸續跟進。

「心覺醒文教基金會」奉行推廣蔬食、環保與意識提升的社會使命，11月9日至11日舉辦2017「第2屆世界和平飲食亞洲巡迴」，台灣區系列活動內容有「養生王道-蔬療神補」大師講座、「美麗與慈悲-非動物皮皮草」秋冬時尚發表秀、梅德琳的私人廚房、覺食之夜暨大師論壇等，今日也邀請到國際蔬食教父-威爾‧塔托博士（Dr. Will Tuttle）、來自香港的情志療育大師李宇銘博士、商周評選百大良醫＆光流聯合診所楊紹民院長，與大眾分享他們蛻變覺醒的經驗。

(工商)