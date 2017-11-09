首嘗攝影創作！紀培慧身穿小可愛躺泥煤地 竟起過敏紅疹

紀培慧出席亞伯樂「品藏絕攝」活動。（亞伯樂提供）

友善列印
中時
亞伯樂「品藏絕攝」活動大使陳豐毅（左起）、紀培慧與管憶華。（亞伯樂提供）

紀培慧曾榮獲金鐘獎最佳女配角殊榮，並於今年以《接線員》入圍米蘭影展女主角獎，平日也喜歡與三五好友小酌片刻，在經紀人介紹下成為威士忌亞伯樂忠實愛好者，此次受邀參加攝影展，擔任攝影創作者，和底片相機研究達人管憶華、資深暗房行家陳豐毅共同展出作品，展現復古手沖相片的人手工藝，她也不負眾望拿出漂亮作品，但為此躺在泥炭地上拍攝，還因此引發大過敏！

向來走文青風格的紀培慧，11月9日的開展記者會上分享創作理念，她在品嚐過該品牌三種酒後，將感受化為圖像，自己一人坐在咖啡廳裡苦思企劃攝影概念，她也深入了解製酒過程、酒廠歷史，最後選擇在台北市最接近大自然的陽明山和外雙溪取景，並請經紀人掌鏡，用底片相機拍下她想呈現的各種威士忌風味。

未料紀培慧膚質敏感，穿著小可愛躺在陽明山的泥炭地拍照時引發大過敏，「一站起來就發現不對勁，背上都是小紅疹！」原本打算就此打道回府，但為搶拍美景和光線，最後還是和經紀人堅持拍完一整組照片，幸好呈現出來的作品令人滿意。

該品牌將於(11月10日)正式開放一般消費者參加的「品藏絶攝特展」，希望讓民眾體驗傳統工藝氛圍與知性文青的微醺之旅。在充滿復古的環境中陳列著古董相機陳列，並透過一步步手沖相片的過程，悉心感受工藝之美。

(中時)

楊謹華主演《生活是甜蜜》入圍亞… 豆花妹辣秀小蠻腰 最愛蹲廁所網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。