首嘗攝影創作！紀培慧身穿小可愛躺泥煤地 竟起過敏紅疹

2017年11月09日 21:51 中時 徐桐炘

亞伯樂「品藏絕攝」活動大使陳豐毅（左起）、紀培慧與管憶華。（亞伯樂提供）

紀培慧曾榮獲金鐘獎最佳女配角殊榮，並於今年以《接線員》入圍米蘭影展女主角獎，平日也喜歡與三五好友小酌片刻，在經紀人介紹下成為威士忌亞伯樂忠實愛好者，此次受邀參加攝影展，擔任攝影創作者，和底片相機研究達人管憶華、資深暗房行家陳豐毅共同展出作品，展現復古手沖相片的人手工藝，她也不負眾望拿出漂亮作品，但為此躺在泥炭地上拍攝，還因此引發大過敏！

向來走文青風格的紀培慧，11月9日的開展記者會上分享創作理念，她在品嚐過該品牌三種酒後，將感受化為圖像，自己一人坐在咖啡廳裡苦思企劃攝影概念，她也深入了解製酒過程、酒廠歷史，最後選擇在台北市最接近大自然的陽明山和外雙溪取景，並請經紀人掌鏡，用底片相機拍下她想呈現的各種威士忌風味。

未料紀培慧膚質敏感，穿著小可愛躺在陽明山的泥炭地拍照時引發大過敏，「一站起來就發現不對勁，背上都是小紅疹！」原本打算就此打道回府，但為搶拍美景和光線，最後還是和經紀人堅持拍完一整組照片，幸好呈現出來的作品令人滿意。

該品牌將於(11月10日)正式開放一般消費者參加的「品藏絶攝特展」，希望讓民眾體驗傳統工藝氛圍與知性文青的微醺之旅。在充滿復古的環境中陳列著古董相機陳列，並透過一步步手沖相片的過程，悉心感受工藝之美。

(中時)