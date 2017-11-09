中市府推石虎家族吉祥物集中資源行銷花博

市議員鄭功進、楊典忠、張芬郁（由右至左）質詢說，希望市府整併吉祥物，全面提升能見度及觀光效益。（陳世宗攝）

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2018台中世界花卉博覽會即將登場，花博吉祥物「石虎家族及歐米馬」人氣強強滾。市議員建議市府盤點所有的吉祥物，無論採一枝獨秀或百花齊放方式，以提高台中吉祥物的行銷效益；副市長林陵三對此表示，市府全力行銷台中花博，目前以石虎家族吉祥物為主軸，集中資源，可讓宣傳效益最大化。

台中市議會9日進行交通地政業務質詢，市議員楊典忠、鄭功進、張芬郁指出，台中市合併升格以來創造許多吉祥物，但活動結束後就未再利用，尤其市府觀旅局的國際吉祥物Air Boy已參加過多場旅遊展，希望市府整併吉祥物，全面提升能見度及觀光效益。

副市長林陵三表示，為全力行銷明年的台中花博盛會，目前市府以石虎家族吉祥物為宣傳主軸，希望集中資源，讓宣傳效益最大化。

觀旅局長陳盛山表示，明年是花博年，台中市政府規劃以石虎家族做為主要行銷吉祥物；而觀旅局在「中進中出」為主的國際化及國際航線開拓行銷上，則在去年底推出了一個戴飛行眼鏡、背著小背包，熱愛旅行的男孩Air Boy，為台中行銷觀光航線，不會因為石虎家族吉祥物的出現而讓Air Boy消失。

陳盛山指出，明年3月底在名古屋中部國際機場將舉行「台中週」推廣活動，目前已經預約讓石虎家族的小弟「來虎」前往行銷台中花博，也評估讓Air Boy一起露臉行銷台中國際航線，一主一輔，同步行銷台中。

至於明年台中花博順利結束後，未來是否以石虎家族作為代表台中的吉祥物，要讓市長林佳龍定奪，長期而言，在「中進中出」的行銷上，觀旅局還是會持續讓專屬吉祥物Air Boy在國際性場合亮相。

(中時)

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