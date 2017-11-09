蔡比馬奢華？李大維：租3架專機5千多萬 慘遭網友酸

2017年11月09日 22:21 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統出訪太平洋3友邦，租了3架飛機，挨批奢華。外交部長李大維8日表示，這次租飛機花了5千多萬，以往也是花這個錢。國民黨立委呂玉玲氣得反駁說，前總統馬英九去南太友邦只花2400萬。

馬英九2010年太誼專案，造訪南太6個友邦，在關島過境加油，租的是ATR螺旋槳客機，每小時租金約5000美元（約15萬台幣）。蔡英文這次出訪馬紹爾、吐瓦魯、索羅門群島3友邦，過境夏威夷和關島，租的是環球6000，每小時租金約16000至17000美元（約48萬至51萬台幣）。

據《東森新聞雲》報導，外界質疑，小英去吐瓦魯搭的包機比馬豪華？呂玉玲質詢李大維說，蔡英文的包機為何不比照馬英九用ATR，而是用更貴的龐巴迪環球6000？李大維指，元首出訪要注重安全、尊嚴，而這次飛行距離超過ATR的負荷，呂玉玲怒嗆：「馬英九就不用尊嚴嗎！」呂玉玲更不滿問：「為什麼要去夏威夷，它又不是我們的友邦！」

網友接力酸小英說：「人家是千金大小姐，多花一點不行膩。」「另外一半都花在食物。」「5000多萬這數字，對台灣的弱勢家庭有多大的幫助與救援啊。」「原來砍18%的錢，是用在這喔，不如花在加強警察設備更有意義。」「x...什麼東西，一想到以後的納稅錢要餵她就覺得.....唉算了，反正我們也改變不了什麼，哈哈哈。」「我不是國民黨的，但雙重標準真的不好，如果是小馬這樣搞應該被罵到臭頭，但小英這樣弄，難道就合情合理嗎？」

(中時電子報)