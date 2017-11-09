彰縣午餐大會師 在地食材安全營養又美味

彰化縣政府首度辦理午餐食材大會師活動，會場邀請來型男主廚詹姆士(左)與彰化縣長魏明谷(中)一同下廚示範創意蔬食料理。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
彰化縣政府9日上午在員林國小首度辦理午餐食材大會師活動，希望藉此鼓勵團膳廠家踴躍選用在地生產的新鮮食材，讓學生營養午餐更加營養美味、安全健康。（謝瓊雲攝）
彰化縣長魏明谷(左)下廚示範創意蔬食料理「蒜酥炒花椰菜」，現場民眾熱情粉絲自願上台進行餵食秀。（謝瓊雲攝）
永靖鄉的家嘉餐盒張姓業者(右一)向縣長魏明谷(右三)、副縣長林明裕(右四)介紹自家團膳菜色，最後也以地瓜飯、無骨里肌肉、起司蒸蛋、壽喜燒、蒜香花椰菜、味增海芽湯等四菜一湯獲勝奪冠，獲頒3萬5千元禮券。(謝瓊雲攝)
彰化縣政府9日上午在員林國小首度辦理午餐食材大會師活動，請來明道大學餐飲系學生，呼籲大家多使用在地生產的新鮮食材，讓學生營養午餐更加營養美味、安全健康。（謝瓊雲攝）

為了鼓勵縣內團膳業者多採用在地新鮮食材、守護食安，彰化縣政府9日上午在員林國小首度辦理午餐食材大會師活動，邀請餐飲系教授和營養師擔任評審，希望讓學生每天的營養午餐，都吃得美味可口又健康。

全縣13家團膳業者有10家參賽，將由現場人員票選和評審評分，選出最佳人氣王獎、最佳美味獎、營養滿分獎及菜色豐富獎等；彰化縣長魏明谷還與型男主廚詹姆士下廚示範，完成「奶油香菇」、「蒜酥炒花椰菜」兩道簡單又見ㄎ的家常創意料理。

魏明谷表示，活動首度集合縣內廠家相互較技，並邀名廚交流，鼓勵廠商就地取材、在地生產與消費；選用在地食材，減少交通運送，食材更新鮮，讓縣內營養午餐品質更提升。

魏明谷說，彰化縣獲得105年全國食安管理第一名，是全國第一個通過食品安全管理自治條例的縣市，落實校園飲料不含糖，更積極強化在校的食安控管，孩子吃得健康、了解均衡飲食的重要，家長也更安心。

彰化縣營養師公會理事長游欣亭表示，評分重點包含營養是否均衡、菜色搭配和是否使用新鮮食材，參賽者中仍有一家使用調理肉排，加工肉品易摻有過多添加物，營養成分已流失且偏鹹，吃久了會養成學生習慣重口味，造成身體負擔。

縣府指出，除了辦理廚藝競賽，教育處也持續推動學校午餐食材來源登錄機制、寒暑假幸福餐券、含糖飲料禁入校園等政策，與學校、家長一同攜手守護食安，讓學童吃得更健康、更安心。

最後大會師活動的冠軍廠商，由家嘉餐盒以地瓜飯、無骨里肌肉、起司蒸蛋、壽喜燒、蒜香花椰菜、味增海芽湯獲勝，獲頒3萬5千元禮券。

(中時)

孩子教育不能等！屁孩嗆聲留「幹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。