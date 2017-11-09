彰縣午餐大會師 在地食材安全營養又美味

2017年11月09日 22:17 中時 謝瓊雲

彰化縣政府9日上午在員林國小首度辦理午餐食材大會師活動，希望藉此鼓勵團膳廠家踴躍選用在地生產的新鮮食材，讓學生營養午餐更加營養美味、安全健康。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷(左)下廚示範創意蔬食料理「蒜酥炒花椰菜」，現場民眾熱情粉絲自願上台進行餵食秀。（謝瓊雲攝）

永靖鄉的家嘉餐盒張姓業者(右一)向縣長魏明谷(右三)、副縣長林明裕(右四)介紹自家團膳菜色，最後也以地瓜飯、無骨里肌肉、起司蒸蛋、壽喜燒、蒜香花椰菜、味增海芽湯等四菜一湯獲勝奪冠，獲頒3萬5千元禮券。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府9日上午在員林國小首度辦理午餐食材大會師活動，請來明道大學餐飲系學生，呼籲大家多使用在地生產的新鮮食材，讓學生營養午餐更加營養美味、安全健康。（謝瓊雲攝）

為了鼓勵縣內團膳業者多採用在地新鮮食材、守護食安，彰化縣政府9日上午在員林國小首度辦理午餐食材大會師活動，邀請餐飲系教授和營養師擔任評審，希望讓學生每天的營養午餐，都吃得美味可口又健康。

全縣13家團膳業者有10家參賽，將由現場人員票選和評審評分，選出最佳人氣王獎、最佳美味獎、營養滿分獎及菜色豐富獎等；彰化縣長魏明谷還與型男主廚詹姆士下廚示範，完成「奶油香菇」、「蒜酥炒花椰菜」兩道簡單又見ㄎ的家常創意料理。

魏明谷表示，活動首度集合縣內廠家相互較技，並邀名廚交流，鼓勵廠商就地取材、在地生產與消費；選用在地食材，減少交通運送，食材更新鮮，讓縣內營養午餐品質更提升。

魏明谷說，彰化縣獲得105年全國食安管理第一名，是全國第一個通過食品安全管理自治條例的縣市，落實校園飲料不含糖，更積極強化在校的食安控管，孩子吃得健康、了解均衡飲食的重要，家長也更安心。

彰化縣營養師公會理事長游欣亭表示，評分重點包含營養是否均衡、菜色搭配和是否使用新鮮食材，參賽者中仍有一家使用調理肉排，加工肉品易摻有過多添加物，營養成分已流失且偏鹹，吃久了會養成學生習慣重口味，造成身體負擔。

縣府指出，除了辦理廚藝競賽，教育處也持續推動學校午餐食材來源登錄機制、寒暑假幸福餐券、含糖飲料禁入校園等政策，與學校、家長一同攜手守護食安，讓學童吃得更健康、更安心。

最後大會師活動的冠軍廠商，由家嘉餐盒以地瓜飯、無骨里肌肉、起司蒸蛋、壽喜燒、蒜香花椰菜、味增海芽湯獲勝，獲頒3萬5千元禮券。

(中時)