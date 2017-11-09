在好市多買過哪些「超浮誇商品」？網友爭相淚推這些

2017年11月09日 22:34 中時電子報 林郁庭

一提到美式賣場好市多Costco，大家馬上會聯想到許多必買、必吃的熱門商品，尤其是11月即將推出標榜殺很大的黑色購物節，想必又會吸引一波搶購人潮。不過，近日就有網友上網詢問，「好市多買過最實用與浮誇的商品？」引發熱議，許多人紛紛幽默分享認為超級浮誇的商品，直呼「腦波超弱時買了」。

賭博桌（圖/翻攝自好市多台灣官網）

有網友在批踢踢表示，常去萬惡的Costco就像我家廚房一樣，「很多東西原本不敢衝動下手， 但想到可以退貨，就給他買下去了，幸好使用起來不會想退貨XD」原PO說，他認為浮誇前三名：「賭博桌、飛鏢、鐵風車」，他形容「（會買）賭博桌我不知道怎麼回事，好像3-5人才扛得上樓，真是失心瘋」、「飛鏢，就買回來每年過年親戚來的時候玩一次吧… 但賭博桌…」他好奇發問其他網友，「大家有沒有跟我家一樣腦波超弱買一堆東西勒？」

喜歡摩艾石像的設計公司老闆吳介民，他首批掃貨就買了11座的「復活節島摩艾石像」（吳介民授權提供使用）

他首批掃貨就買了11座的「復活節島摩艾石像」（吳介民授權提供使用）

許多網友紛紛留言，有在Costco買過或看過的「超浮誇的商品」，首先要提的就是之前上過新聞，喜歡摩艾石像的設計公司老闆吳介民，他首批掃貨就買了11座的「復活節島摩艾石像」，花了約3萬5189元，事後又陸續買了很多座，而他也開心將照片PO網與大家分享。

當時也在批踢踢上引發討論，有人也打趣發問「會買摩艾石像回家的都在想什麼？」、「我很想買摩艾石像耶，可是不知道擺那好！」結果還真的釣出各路有買過的「同好」回答，不過也有很多人笑稱「買回來後悔用的」。

有網友提出「超大隻熊寶寶」（徐亦橋攝）

很多人也問說，那個「84 吋LED聖誕禮物熊，真的有人買？」（圖/翻攝自好市多台灣官網）

有網友提出「超大隻熊寶寶」，這是約93吋的巨大絨毛熊，還有每到聖誕節Costco都會推出各種LED燈組、擺飾，有些尺寸相當驚人，因此很多人也問說，那個「84 吋LED聖誕禮物熊，真的有人買？」、「我今天看到有已結帳的推車裡有聖誕熊燈飾」、「對於居家空間普遍偏小的台灣人來說，似乎也是相當浮誇的商品啊？」、「最近賣的耶誕胡桃鉗巨型娃娃也很浮誇」。

「我看到最浮誇的是，儲藏室一整棟直接賣」（圖/翻攝自好市多台灣官網）

也有網友興奮直說，「我看到最浮誇的是，儲藏室一整棟直接賣」，也吸引許多人回應，「儲藏室我很想買欸XD」、「儲藏室很適合現在不能加蓋的頂樓空間...」、「儲藏室超實用吧，之前不是有人擺在頂樓出租」。另外也有人貼近時事地吐槽「覺得最浮誇的就是厚奶茶」。

在推文回覆中，意外吸引很多人興趣的是原PO說的「鐵風車」，許多人紛紛吵著要看鐵風車真面目，「鐵風車太好笑了，到底買那幹嘛XD」、「鐵風車就是一隻不小的鋼鐵製風車」，有人則回說，「美國滿多有庭院的家庭會買風車，臺灣應該比較少」。

(中時電子報)