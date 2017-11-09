台南市補助5樓以下公寓增設電梯 申請件數迄掛零

2017年11月09日 22:21 中時 曹婷婷

台南市政府工務局鼓勵5樓以下老舊公寓增設電梯，最高補助116萬，6月公告1個月受理件數掛零，10月二度公告、11月30日截止，工務局指出，詢問者雖不少，礙於須自行負擔55%、3/4住戶同意等門檻，住戶形成共識難度頗高。

台灣步入高齡化社會，如何改善原有住宅無障礙空間，成為政府重要課題，早年，5樓以下老舊公寓均未裝設電梯，住戶隨著年紀增長，上下樓不便，台南市估計有上千戶5層樓以下的老舊公寓都沒有安裝電梯。

內政部營建署為改善銀髮族與行動不便者之生活需求，依據「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」，106年公告受理5樓以下老舊公寓增設電梯補助，申請民眾可獲補助45%，最高補助116萬元。

南市工務局6月公告受理，5樓以下老舊公寓增設電梯補助案，但1個月過去，卡在共用住戶須4分之3達成共識，才能執行，加上住戶須依照比例分擔工程費用、升降設備設置等問題，至今竟無社區完成申請，10月二度公告，11月30日截止。

工務局使用管理科表示，這是政府的美意，但就實際面來說，3樓以上住戶多反映想安裝，1、2樓住戶則認為，根本沒有使用電梯需求，無意配合，甚至認為一旦裝電梯，會影響出入動線或門面遭阻擋等，再者，也有不少住戶思及須負擔55%費用，認為「何苦多花這筆錢？」

目前，全台只有新北市、台北市有成功案例，但雙北推行已久，新北市更是藉由都市更新計畫的手段，成功完成老舊公寓電梯裝設，但幾年來，案例也屈指可數，台南剛在起步，工務局坦言要讓民眾改觀，需要長時間溝通。

工務局也強調，雖然今年度只受理至11月30日，但計畫會延續辦理，只要民眾提出申請，即使趕不上106年度預算，明年內政部仍會編列經費，提供相關補助。

(中時)