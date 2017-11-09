南韓傾向於自行建造核潛艦

2017年11月09日 22:48 中時 王嘉源

南韓《中央日報》9日報導，在7日的韓美首腦會談上，按照起初的預想，兩國交換了「安保禮包」。文在寅總統承諾購買達數十億美元的美國軍事裝備，作為代價，美國總統川普則允許韓國引進自己需要的武器。其核心就是核動力潛艦（核潛艦）和最尖端的軍事偵查設備。

南韓青瓦台（總統府）高層相關人士8日就核動力潛艦表示，「今年9月，在紐約首腦會談上原則上達成了協議，關於引進的原則部分的內容已獲得批準」。該相關人士說明稱，「可能是韓國購買核潛艦，也可能是（韓美）兩國共同開發」。

《中央日報》指出，韓軍當局正在研究購買核潛艦的方案，但實際上更傾向於自行建造。因為美國沒有將核潛艦賣給他國的先例。現正參與韓國國防部核潛艦研究的首爾大學原子核工程係徐均烈（音）教授推測稱，「若首次建造5000噸級核潛艦，預計包括搭載潛艦的核反應器開發費用1600億韓元在內，總共將花費1.6兆韓元（約435億台幣）左右。此後建造新核潛艦時，建造費會減至1.3兆韓元左右」。

文在寅政府在任期內（截至2022年5月）會讓核潛艦下水嗎？徐均烈教授表示，「韓國擁有足夠的實力，三年就可以讓核潛艦下水」。但他附加上了「若可將核潛艦作為國家項目，集中預算和人力」這樣的條件。韓軍期待稱，若美國積極援助技術，可大幅度縮短建造時間。

另外核潛艦購買燃料的問題不容易解決。核潛艦主要使用濃縮鈾-235作為燃料。濃縮率要高才能長久使用。但根據「韓美原子能協定」規定，韓國禁止自行或使用濃縮率達20％以上的鈾作為核潛艦燃料，也禁止從美國購買。川普總統對持有核潛艦達成協議，因此未來「韓美原子能協定」可能會朝著有利於韓國的方向修訂。

關於美韓兩國協議的最尖端軍事偵查資產具體內容，青瓦台並未詳細提及。但很多消息靈通人士表示，「今年9月首腦會談時，E-8「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint STARS，又名E-8「聯合星」）與核潛艦一同成為議題，同意向韓國銷售E-8」。E-8安裝了地上偵查雷達，可同時監視250公里以外的600多個地上目標。韓國政府消息靈通人士表示，「韓軍當局著手引進程序，正向美國企業要求提供具體的數據和資料」。

E-8區分移動目標種類的能力很強。因此若引進E-8，可有助於追蹤北韓的可移動導彈發射台（TEL）。韓國空軍士官學校前校長金炯哲（音，預備役中將）表示，「E-8只要識別出地上目標，即可立即指示戰鬥機等進行戰鬥打擊。很適用於殺傷鏈系統（在即將爆發戰爭時，對北韓的導彈和火箭炮進行先發制人攻擊的系統）」。但E-8的銷售要獲得美國國會的批準。而且價格非常昂貴。以1998年為基準，每架價格為2.444億美元（約73.873億台幣），這還不包括運營費用。

韓國軍工業界相關人士表示，「E-8的機體（波音707）於1979年停產，維持老式機體需要很多錢。因此美國空軍也正在研究是否換成新式，在這種情況下，韓國用高價購買老式的E-8，很有可能就當了冤大頭」。

(中時)