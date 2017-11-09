議員發起反毒連署行動 林右昌響應

2017年11月09日 23:09 中時 李其樺

基隆市議員楊石城今（9）日上午在基隆市議會發起反毒連署行動，提出「二不二要」，包括吸毒者不要放棄治療、毒品不要除罪化、要建立有效教材以及要建立中央專責單位；基隆市長林右昌當場響應加入連署活動，承諾市府全力支持警方加強打擊毒品犯罪行動，盼未來能夠減少毒品問題。

楊石城表示，台灣毒品問題日益嚴重，吸毒年齡人口逐齡下降，基隆市最年輕吸毒年齡僅有14歲，顯示校園毒品氾濫，讓不少中小學生接受毒品戕害，他目睹此現狀感到憂心不已。

「台灣不僅已是國際公認詐騙王國，也幾乎成為毒品輸出王國！」楊石城說，台籍嫌犯境外詐騙案層出不窮，政府無法有效管理境外犯罪，導致台灣被認證「詐騙王國」遭國際恥笑；如今菲律賓總統杜特蒂聲稱國內毒品來自台灣，已到了必須正視處理的地步。

楊石城隨即發起反毒連署行動，提出「二不二要」，包括吸毒者不要放棄治療，與民間機構合作勒戒、毒品不要除罪化、地方要建立有效反毒教材以及中央要建立反毒專責單位等，並要求市府、衛生局和警局合作，簽署反毒行動。

基隆市長林右昌、基隆市警察局長王慶麟當場響應反毒連署，林右昌表示，市府會全力支持警方加強打擊毒品犯罪行動，衛生局和社會處也會配合提供戒毒諮詢與後端家庭關懷，盼未來能夠減少毒品問題。

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(中時)