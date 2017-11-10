澳門首家線上賭場被破獲啦！ 半年內賭資逾14億

「澳門首家線上賭場上線啦！」這句廣告台詞是「葡京娛樂城」長期在A片的片頭所放送的廣告，吸引客人上線簽賭。(圖/翻自網路)

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中時電子報

「澳門首家線上賭場上線啦！」這句廣告台詞，經常在網路上收看各式A片的網友們應該不陌生，然而，以這句網路經典台詞吸引客人上線簽賭的「葡京娛樂城」，遭到警方破獲在雲林、嘉義、高雄等地機房，短短6個月內經手的賭資高達14.3億。

有些新聞報導指出，家長在孩子房門外聽到這句廣告台詞，不免擔心是否沾染上賭博惡習不過，這其實是「葡京娛樂城」長期在A片的片頭所放送的廣告，因此鬧出不少笑話。

據《東森新聞雲》報導，美國職棒世界大賽、中華職棒總冠軍賽日前先後結束，刑事局偵九大隊偵一隊針對運動簽賭開始進行掃蕩，並在10月30、31日、11月8日破獲該線上賭場在雲林、嘉義、高雄等地的機房。

警方調查，該線上賭場以廣告吸引賭客購買點數，以第三方支付兌換賭資，從2017年4月起開始營業，短短6個月經手賭資竟達到14.3億，不法所得約7000餘萬。該賭場主為了躲避警方查緝，還找了哥哥擔任銀行員的陳姓未婚妻做為內應，還協助嫌犯前往機房設定網站資訊，更幫忙發放賭場成員的薪資。

經過數月蒐證，警方在日前前往機房查緝，並扣查機房內電腦22部、手機26支、存摺20本、金融卡20張、教戰守則等贓證物。據統計帳本，發現共有2萬3千餘名會員，每月大概輸100至900萬，更在短短半年內獲利逾7000萬。訊後，將14名嫌犯依《賭博罪》移送地檢署，涉案的陳姓銀行員再加上1條《洩漏工商秘密罪》。

(中時電子報)

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