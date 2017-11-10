不只邊緣化 台灣問題在習川會上只剩一句話

2017年11月10日 00:01 中時電子報 盧伯華

美國總統川普首次到中國進行國事訪問已近尾聲，台灣朝野非常關注習川會談上如何表述台灣議題。但一如預期地，習川會上不僅沒有任何有關「中美第四公報」的影子，甚至連台灣議題的討論也只有極為簡短地各說了一句話，習近平「闡述了中方在台灣問題上的原則立場」，川普則「重申美方將繼續奉行其一個中國政策」。對許多關心習川會的台灣人來說，看完熱鬧，結束了！關機。

或許對部份藍綠的支持者來說，習川會上未對台灣問題多所表述讓他們感到失望。但這不僅事前在各方的預料之中，也是國際政治現實與必然。過去的中美領袖會議中不論是中方重申全套的「一個中國原則」三段論述，或是美國表述遵循「一個中國政策」與《台灣關係法》的回應，甚至如柯林頓的「三個不支持」與有關對台軍售等談話，字字都得到台灣各界的重視。不論藍綠或深淺，都想在字裡行間找到合乎自已政治立場與預期的蛛絲馬跡，媒體與學者亦擴大解讀報導，朝野熱議三日，立即拋諸腦後，民眾回過頭來繼續看八卦鬧劇與政治口水。

可惜的是，台灣對這次習川會談恐怕連三天熱度都維持不了。看完儀隊禮砲紅地毯等盛大迎接場景，與長桌對坐的兩國高官會談，所有人都知道將是一場完全按照劇本走的華麗演出。按中國官方發布的訊息，習川會談中雙方就「中美關係和共同關心的重大國際與地區問題」交換意見，具體內容涉及中美關係、外交、全面經濟、社會和人文、執法及網絡安全、貿易投資、國際合作、市場開放、軍事交流、打擊犯罪、區域安全、國際核不擴散（主要是北韓）、反恐怖主義、南海航行、阿富汗戰爭等議題。這麼多方面的議題，光是要把共識文字讀一遍就得一整天，何況會談也只有短短幾小時。

在這當中做為中國一向宣稱是「核心利益」、也是中美關係裡「最重要、最敏感」的台灣議題呢？中共外交部副部長鄭澤光在記者會上說，「習近平主席闡述了中方在台灣問題上的原則立場，川普總統重申美方將繼續奉行一個中國政策。」總共只有41個字，中美各半。另外新華社的新聞稿裡乾脆說得更為含糊些，「習近平強調，中美的共同利益遠大於分歧，應該尊重彼此的主權和領土完整，尊重彼此對發展道路的選擇和彼此的差異性。」則連「台灣」二字都沒有提到。

對中國來說，是台灣問題不重要了嗎？當然不是。過去常說台灣在經濟上會被「邊緣化」，現在是政治上只剩「一句話」。不過，以台灣藍綠陣營的政治思維邏輯，仍然還是能各自解讀，解讀的內容不同，但方式則一，都可以用「憂喜參半」來做為標題。

一方面可以認為，中美高峰會議上對台灣的極度輕描淡寫，是因為在大國政治現實下，台灣已無足輕重，所以只剩「一句話」；另一方面則能解讀，台灣目前不是中美關係上的迫切議題，一切風平浪靜，沒有危機，現狀安全而穩定。此「憂喜參半」之一。

如果換個政治邏輯，台灣只剩「一句話」意味著中共認為台灣已是囊中之物，無需與美國多費唇舌，簡單宣示主權就可以，讓美國不要沒事找事；另一方面，美國未如過往在中國面前強烈表態，顯示美方對此沒有太大壓力，美國可以繼續近期的對台政策，該軍售的軍售，該加強官方交流就加強交流。此「憂喜參半」之二。

藍綠不同的立場當然會按其政治利益來各自選擇解讀方式，而不論如何解讀，可以確定的是中美各有利益上的算盤。如果台灣要在大國政治的現實底下保有最大利益，只能倚賴內部的合作，導入外部力量或利用統獨與族群爭議來做政黨鬥爭，只會在大國政治的現實底下被犧牲與出賣。既然現實情勢是不可能快速偏統或偏獨，有眼光的政治人物應該考慮如何營造政黨和解來凝聚共識，否則一不小心被兩隻舞蹈的大象踩到，那以後不僅沒有是否「邊緣化」的問題，恐怕連「一句話」都不必了。

(中時電子報)