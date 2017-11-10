打擊樂與京劇三度攜手 擊樂劇場《木蘭》拼出跨界新經典

2017年11月10日 00:56 中時 趙靜瑜

今年六月從莫斯科契訶夫國際劇場藝術節演出載譽歸國，千呼萬喚，擊樂劇場《木蘭》終於回了家，昨(9)日晚上在台灣戲曲中心演出，國光劇團演員與朱宗慶打擊樂團團員再度攜手演出，打擊樂不再只是與京劇相互配合，而是在聽覺和視覺上真正融為一體，擊樂的音色與節奏所帶來的張力，讓台下觀眾沉浸在擊樂所營造的軍事戰場與心靈原鄉，散場依舊在內心迴盪。

擊樂劇場《木蘭》由導演李小平、作曲家洪千惠、舞台設計王孟超、燈光設計車克謙、劇場服裝設計陳婉麗與京劇名角朱勝麗等重量級藝術家聯手演繹，各個都是台灣表演藝術劇場一時之選。導演李小平回想起團員最初練功的過程，「我給一些基本的把子功，讓音樂家先把功練上身，再轉換成這些打擊出來的聲音。」

李小平說這群絕大部分都是「女兵」的音樂家看似嬌弱，實則心靈強韌，「T恤濕了一件再換一件，就是要把動作做到位，這群木蘭們在詮釋殺戮時，放下他們擅長的鼓棒，拿起不擅長的少林齊眉棍，依舊動人，真的要給她們鼓掌。」

作曲家洪千惠說，她就把李小平給的基本功化成樂譜，「說真的，我以前也沒寫過這種，樂譜上密密麻麻都是腳要怎麼踢，竹竿落地幾下，團員真的演出來的那一刻，我真的好感動。」

藝術總監朱宗慶表示，導演小平定了調，只要不能讓打擊樂表現的京劇元素就拿掉，如此剪裁，的確讓主軸更為清晰，「打擊樂的活潑熱情、京劇的細膩婉轉，兩者迥異的表演性格要結合的渾然天成，原本看似不可能的任務，卻讓《木蘭》成為朱宗慶打擊樂團在跨領域表演的代表作品。我每一次看都會忍不住流淚，不是難過，而是滿滿的感動。」

睽違四年，《木蘭》將自即日起到12日演出，地點在台北台灣戲曲中心，11月24、25日在台中國家歌劇院，12月1、2日在高雄至德堂演出。

(中時)