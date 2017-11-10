打擊樂與京劇三度攜手 擊樂劇場《木蘭》拼出跨界新經典

朱團這群絕大部分都是「女兵」的音樂家看似嬌弱，實則心靈強韌，練到整齊劃一，令人敬佩。(朱團提供)

友善列印
中時

今年六月從莫斯科契訶夫國際劇場藝術節演出載譽歸國，千呼萬喚，擊樂劇場《木蘭》終於回了家，昨(9)日晚上在台灣戲曲中心演出，國光劇團演員與朱宗慶打擊樂團團員再度攜手演出，打擊樂不再只是與京劇相互配合，而是在聽覺和視覺上真正融為一體，擊樂的音色與節奏所帶來的張力，讓台下觀眾沉浸在擊樂所營造的軍事戰場與心靈原鄉，散場依舊在內心迴盪。

擊樂劇場《木蘭》由導演李小平、作曲家洪千惠、舞台設計王孟超、燈光設計車克謙、劇場服裝設計陳婉麗與京劇名角朱勝麗等重量級藝術家聯手演繹，各個都是台灣表演藝術劇場一時之選。導演李小平回想起團員最初練功的過程，「我給一些基本的把子功，讓音樂家先把功練上身，再轉換成這些打擊出來的聲音。」

李小平說這群絕大部分都是「女兵」的音樂家看似嬌弱，實則心靈強韌，「T恤濕了一件再換一件，就是要把動作做到位，這群木蘭們在詮釋殺戮時，放下他們擅長的鼓棒，拿起不擅長的少林齊眉棍，依舊動人，真的要給她們鼓掌。」

作曲家洪千惠說，她就把李小平給的基本功化成樂譜，「說真的，我以前也沒寫過這種，樂譜上密密麻麻都是腳要怎麼踢，竹竿落地幾下，團員真的演出來的那一刻，我真的好感動。」

藝術總監朱宗慶表示，導演小平定了調，只要不能讓打擊樂表現的京劇元素就拿掉，如此剪裁，的確讓主軸更為清晰，「打擊樂的活潑熱情、京劇的細膩婉轉，兩者迥異的表演性格要結合的渾然天成，原本看似不可能的任務，卻讓《木蘭》成為朱宗慶打擊樂團在跨領域表演的代表作品。我每一次看都會忍不住流淚，不是難過，而是滿滿的感動。」

睽違四年，《木蘭》將自即日起到12日演出，地點在台北台灣戲曲中心，11月24、25日在台中國家歌劇院，12月1、2日在高雄至德堂演出。

(中時)

美國總統身在何方？他在這裡碰到… 人生轉彎了 純淨美聲海莉用更…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。