人生轉彎了 純淨美聲海莉用更多創作豐富音樂人生

俏麗短髮，加上甜美笑容，紐西蘭美麗女聲海莉‧薇思特拉帶著她最喜歡的歌曲來台灣演出。(牛耳提供)

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俏麗短髮，加上甜美笑容，紐西蘭美麗女聲海莉．薇思特拉帶著她最喜歡的歌曲來臺灣演出，「這次演出有我很喜歡的老歌，唱舊歌就像見到朋友一樣，雖然重複卻不無聊。再加上經典曲目，每次來臺灣演出，人生歷練跟心情都不一樣，我也會用不同的方式演唱。」

30歲的海莉成熟許多，言談之間比起往常有更多的思索，「我不喜歡有太多計畫，現在只是想把每一天都過好。」海莉說，人生只有一次，不是很長，「我的生活哲學就是每一天的自己都要更進步。」

海莉說，她現在很喜歡小樂團在臺上一起演出的感覺，可以更親密，也可以用一種直接的聲響跟樂迷溝通，「我很小的時候就出道了，因為很幸運有很多演出機會，自己都很把握，可以說是工作狂。」但現在年紀漸長，海莉有更多自己對音樂上的想法，可以挑選喜歡的音樂夥伴一起合作。

「我現在很喜歡創作，創作是非常有趣的事情，創作就是從一張白紙與一支筆、一把樂器發展而成，這非常神奇。」這次海莉也將在臺灣首演她今年的最新創作〈你並不孤單(Not Alone)〉，「這是一首寫給所有人的歌。」

30歲的海莉成熟許多，言談之間比起往常有更多的思索，她首次坦言自己結婚，但現在處於分居的狀態，但她不願意多講，只想把現在的工作做好，「我不喜歡有太多計畫，現在只想每一天都可以更好。」海莉說，人生只有一次，不是很長，「我的生活哲學就是每一天的自己都要更進步。」

海莉這次演出的曲目包括〈我相信〉以及她自己的創作〈青綠大地〉、〈誰將縈繞我心〉等；百老匯音樂劇則有選自《西城故事》的〈某處〉、選自《真善美的》的〈小白花〉以及選自《悲慘世界》的〈我還有夢〉；另外海莉也將與來自馬來西亞的歌手陳章健對唱《美女與野獸》。

海莉音樂會將於11月12日在臺北國家音樂廳，15日在臺中國家歌劇院，19日在屏東演藝廳演出。

(中時)

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